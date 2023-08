El legislador Carlos Anderson consideró que el Congreso «corre el riesgo de convertirse en nada significativo» y que la presidenta de la República, Dina Boluarte, mantiene «distancia y falta de empatía» con la población

El congresista Carlos Anderson se pronunció acerca de los resultados de las encuestas que se llevaron a cabo en las últimas semanas sobre el actual Gobierno de la presidenta Dina Boluar- te. En ese sentido, con- sideró la desaprobación a los diferentes poderes del Estado demuestran que el Congreso «corre el riesgo de convertirse en nada significativo» y que el Gobierno no durará hasta el 2026.

«Yo creo que este Go- bierno no va a durar hasta el 2026, porque la situación es intolerable. El Perú debería crecer 4 o 5%. No estamos gene- rando recursos porque estamos empantana- dos en una situación en el que la presidenta no puede ir a ningún lugar porque no está legitima- da. Ella ha ido desgas- tando su legitimidad de origen por su accionar, distancia, falta de em- patía», declaró el parla- mentario Anderson.

Source: RPP