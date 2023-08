Posted on

Hernán Carlos Chacón Soto se suicidó instantes antes de que fuera a ser detenido y trasladado a la cárcel de Puntateuco para comenzar a cumplir su pena

El brigadier del Ejérci- to chileno en retiro Her- nán Carlos Chacón Soto, uno de los siete oficiales condenados este lunes en firme por el Tribunal Su- premo a 25 años de cár- cel por su participación en las torturas y el asesinato del cantautor Víctor Jara y Littré Quiroga en 1973, se suicidó este martes ins- tantes antes de que fuera a ser detenido y trasla- dado a la cárcel de Pun- tateuco para comenzar a cumplir su pena.

Según la prensa local, unidades de la sección de derechos humanos de las fuerzas de Seguridad chi- lenas se presentaron esta mañana en su domicilio en la comuna capitalina de Las Condes para pro- ceder a su arresto, mo- mento en el que el oficial, de 86 años, pidió tomar una medicina y aprovechó el instante para quitarse la vida.

La defensa de Chacón Soto sostuvo durante todo el largo proceso que el brigadier era en aque- llos días de brutal repre- sión tras el golpe de Es- tado liderado por Augusto Pinochet y otros altos mandos un simple Mayor del Ejército que cumplió únicamente la función de custodiar el perímetro ex- terno del Estadio Chile, un recinto deportivo cerrado donde fueron hacinados cerca de 5 000 personas detenidas a partir del 11 de septiembre y en el que cinco días después fue asesinado Jara.

Sin embargo, el fallo conocido el lunes asegu- raba tenía conocimientos tácticos y de inteligencia, “condiciones que le per- mitieron intervenir direc- tamente en el desarrollo de los interrogatorios” que realizaban en los ves- tuarios, “así como en el proceso previo de clasifi- cación de los detenidos”.

El asesinato de Víctor Jara

De acuerdo con el ar- gumento participaba en la decisión de quiénes eran separados para ser llevados a interrogatorios y, finalmente, “el destino último de éstos, siendo de toda evidencia que al interior del Estadio Chile existía un orden impues- to por la estructura rígida del mando existente”.

“Varios testimonios co- rroboraron que éste par- ticipó en las labores de selección, reportando las mismas a sus superiores, por lo que resultaron no creíbles ni verosímiles sus dichos en cuanto sostu- vo sólo haber custodiado el perímetro externo del recinto, funciones que no se condicen con su alto grado, ni con los diversos elementos de convicción reunidos”, agrega la sen- tencia.

“Portaba a la época una pistola STEYR calibre 9 milímetros, armamento plenamente coincidente con la descripción técnica de las lesiones que, según los antecedentes foren- ses, causaron la muerte de Jara Martínez y Littré Quiroga”, concluyó. (EFE)

