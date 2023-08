Posted on

Siniestros ya fueron controlados. Incendios forestales en lo que va del año son más de 129

El Gobierno Regional Cusco a través del Centro de Operaciones de Emer- gencia Regional (COER) informa que los incendios forestales registrados en los distritos de Machu- picchu de la provincia de Urubamba, Quellouno de la provincia de La Con- vención y Yanatile de la provincia de Calca deja- ron más de 870 hectá- reas de cobertura natural destruidas y la afectación a fauna silvestre, según los reportes de Evaluación de Daños brindados por las oficinas de Gestión de Riesgos distritales.

El incendio forestal re- gistrado en el Sector Vizcachani – Collpani del Distrito de Machupicchu, que inició el 22 de agos- to, el evento dejó 120 hectáreas afectadas. De acuerdo al comunicado emitido por la Plataforma de Defensa Civil (PDC) y el Comité Unificado de Incendios Forestales del Distrito de Machupicchu, con la finalidad de in- formar a quienes viven y visitan el Distrito de Machupichu, el siniestro a la fecha se encuentra controlado; sin embargo, existen focos en áreas in- accesibles, lo que se vie- ne monitoreando desde el 26 de agosto con una cuadrilla del SERNANP.

Por su parte, el incen- dio forestal registrado en el Centro Poblado de San Martín, que inició el 21 de agosto de 2023, fue atendido por la autoridad municipal del distrito de Quellouno de la provincia de La Convención con in- tegrantes de la Compañía de Bomberos y Ejército Peruano, quienes fue- ron trasladados en heli- cóptero hacia la zona de emergencia y realizaron un sobrevuelo para de- terminar los puntos de combate; el fuego afectó una extensión de 757.660 hectáreas entre cobertura vegetal, cultivos de café, piña, plátano y ganado vacuno. Igualmente, la emergencia fue atendida por brigadistas y personal del distrito de Yanatile de la provincia de Calca.

Finalmente, el sinies- tro fue controlado, en la noche del viernes 25 de agosto. Un equipo de la Oficina de Gestión de Riesgos distrital de Que- llouno realiza el monitoreo de las zonas afectadas, ante el peligro que existe de focos de calor que pue- da reactivarse ante el in- cremento de temperatura diurna y vientos.

El Gobierno Regional Cusco mediante el Centro de Operaciones de Emer- gencia Regional (COER) Cusco continúa con el monitoreo de las emer- gencias que se presentan en la región en coordina- ción con los jefes de Ges- tión de Riesgos distritales y las instituciones de Pri- mera Respuesta.

