Con asistencia de autoridades regionales de la ciudad imperial para que tengan información sobre los créditos sub nacionales que tienen pre aprobados

El equipo de funcionarios y el presidente ejecutivo del Banco de la Nación, Juan Carlos Gal- fré García, presento en Cusco la experiencia CONEXIÓN BN, que busca acercar a la entidad fi- nanciera estatal a la comunidad cusqueña en general.

En esta sexta versión de Co- nexión BN, los líderes de opinión de cusco, participaron activa- mente de la exposición sobre las nuevas oportunidades financie- ras que tiene la población y los municipios de la región imperial. Durante el evento se abordaron diversas inquietudes y consultas de los asistentes, incluso sobre la atención en las diferentes agencias del banco y las oportunidades de mejora por parte de la entidad estatal.

En su exposición, Cecilia Arias, gerente de productos e inclusión financiera del BN, ex- plicó la importancia de la inclu- sión financiera y bancarización de las personas. También invitó a las municipalidades a ser par- te de la familia el BN instalando agentes municipales del banco dentro de sus instalaciones en sus localidades, para atender la demanda de su población.

Los demás funcionarios ex- plicaron las características eco- nómicas nacionales, locales y regionales en el escenario eco- nómico que se aproxima. Final- mente expusieron las ventajas económicas que tiene nuestro país con la producción de mate- ria prima altamente cotizada a nivel mundial.

Reunión con representantes de municipalidades

Por la tarde, el equipo de tra- bajo del Banco de la Nación, conversó con las autoridades municipales de la región donde se les brindó información sobre los créditos sub nacionales que tienen pre aprobados, para que puedan acceder de inmediato y en el lapso de tres semanas pueden disponer del dinero para obras de infraestructura y me- joras que requiere su población (no para gasto corriente), que les ofrece el Banco de la Nación.

‘El ánimo es impulsar la reac- tivación económica a través del dinero fresco, rápido y directo que los municipios puedan re- cibir para ejecutar obras inme- diatas, durante lo que resta de su gestión en beneficio directo de sus poblaciones’, indicó Juan Carlos Galfré, presidente ejecu- tivo del BN.

Asimismo, los alcaldes y sus funcionarios conocieron que el fondo que el BN pone a su disposición es de 640 millones de soles. También se les informó de forma detallada a cada munici- pio sobre los requisitos y docu- mentos necesarios para acceder a préstamos para sus gobiernos locales.

Los burgomaestres se mostra- ron muy satisfechos ya que ahora podrán decidir por las obras más inmediatas en acuerdo mu- nicipal y así lograrán reactivar la economía en sus comunas con más oportunidades de trabajo. Asimismo, de manera casi in- mediata lograrán entregar obras a sus poblaciones.

Al término de ambas reuniones el presidente ejecutivo del Banco de la Nación, Juan Carlos Galfré García, agradeció la pre- sencia de los líderes de opinión, alcaldes y funcionarios de mu- nicipios por su presencia y ex- presando su reconocimiento y gratitud finalizo este fructífero día de reuniones.

