En la actualidad el maltrato para quienes logran acceder al servicio del tren local es constante

La empresa operadora de la ruta férrea Cusco- Machupicchu, Perú Rail, en cinco años no podría cubrir la demanda de vi- sitantes que buscan cono- cer la maravilla mundial, debido a dentro de cinco se recibiría 20 millones de viajes, problemática fue tratada en la octava se- sión ordinaria del Comité Técnico de la Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM); donde el repre- sentante de la entidad ferroviaria señaló que no hay forma de brindar un adecuado servicio en el denominado tren social o tren local y responsabilizó a la informalidad.

Javier Martín Rosas del Portal, director general de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía del Ministerio de Comer- cio Exterior y Turismo, detalló que la demanda del servicio del tren au- mentará porque a futuro existe la proyección de 20 millones de turistas por lo que solicitó a Perú Rail, que precise cual es la proyección que toman en cuenta para atender la demanda a futuro y evitar los problemas que actual- mente se presentan.

En la actualidad el deno- minado “tren social”, ser- vicio que brinda la empre- sa Perú Rail, no abastece la demanda, cabe indicar que la empresa ferroviaria sostiene que este servicio es para la población del distrito; servicio que en la actualidad es utilizado por población local y turistas que reciben que atravie- san malos momentos.

En esta sesión el repre- sentante legal de la em- presa, Carlos Guido Val- cárcel informó que Perú Rail no puede aumentar vagones, debido a este tipo de equipos para tro- cha angosta como el que se presta para llegar a la Llaqta ya no existe a la venta internacional.

Tampoco se pueden modificar los horarios de los servicios de trenes, para evitar los malos tra- tos a la población local y visitantes, a raíz que es- tos ya fueron establecidos unilateralmente por el Mi- nisterio de Transportes y Comunicaciones.

“La vía tiene una carac- terística de ser una vía sinuosa y no recta por lo que el vehículo ferrovia- rio no podría jalar más coches (…)”, sostuvo el representante de la em- presa Perú Rail.

Sobre las condiciones “lamentables”, en las que son transportados pobla- dores y visitantes en el denominado servicio del tren “social”, Carlos Gui- do Valcárcel refirió que el tren local fue diseñado para atender la demanda local, más no de turistas y sobre las condiciones en las que viajan los po- bladores de Machupicchu (hacinados, parados), acotó que la norma per- mite que se transporte a pasajeros intermedios.

Por último, sostuvo que toda esta problemática generada (maltratos), en el servicio de Perú Rail, se debe a la informalidad en el momento de abordar el tren local.

