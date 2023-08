Posted on

Deportivo Garcilaso nuevamente demostró su fortaleza en casa y venció por la mínima a César Vallejo, sumando así tres victorias consecutivas en Cusco y soñando con la posibilidad de clasificar a un torneo internacional

Se hizo fuerte en casa. El estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de otra victoria de Deportivo Garcilaso (lleva tres de manera consecutiva en Cusco), esta vez, frente a César Vallejo, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Bets- son. El ‘Pedacito de Cielo’ se apoyó en el aliento de su gente para atacar una y otra vez al arco de Máxi- mo Rabines, quien con- tuvo el poderío cusqueño en más de una ocasión, hasta que un error en el área lo tomó despreveni- do, dándose así el 1-0.

Garcilaso sabía que, si quería asegurar un triunfo, sí o sí debía anotar en los primeros 45′ para así mantener la ventaja. No obstante, la primera oportunidad en el arco no fue de los locales, sino de la visita, ya que al mi- nuto de iniciado el cotejo un córner a favor de los ‘poetas’ les permitía estar a pocos metros de anotar, aunque, por esta vez, no les funcionó. Dicho error lo pagarían caro minutos después, ya que el cuadro local comenzaba a tomar confianza en su campo.

Santiago Giordana, el goleador del torneo con 22 tantos, tuvo su prime- ra chance a los 19′, con un remate de cabeza en el área, aunque sin éxito. Pero, si de frente al arco no pudo en este cotejo, sí la hizo con una asisten- cia. A los 26′ del cotejo, un error en salida, por parte del arquero ‘poeta’ y de Carlos Ascues, dejó la pelota libre para que Giordana tome el control y lance un centro para Joao Rojas, que con solo un toque le dio el 1-0 a los cusqueños.

Alos41′sedioelse- gundo gol de D. Garcila- so, pero este tuvo que ser anulado, ya que Rojas se encontraba en posición adelantada. Dicho su- ceso resulta anecdótico, pues en el partido previo a este, entre ADT y UTC, también se anularon dos anotaciones por fuera de juego. De vuelta en Cus- co, el encuentro continuó sin cambios, terminan- do así un intenso primer tiempo con ventaja para los locales.

En el complemento, el resultado no varió. Gior- dana trató de hacer lo suyo y llegó hasta en tres ocasiones, antes de que tuviera que salir del cam- po de juego en camilla, debido a una lesión que lo obligó a que sea cambia- do a los 86′. Otro detalle a agregar fue que, desde el minuto 55, Vallejo jugó con 10 hombres, luego de la expulsión de Ren- zo Garcés a Giordana. Lo que siguió hasta el tér- mino del duelo fue a los ‘poetas’ intentar pelear por conseguir el empate, aunque sin fortuna.

Con esta victoria, De- portivo Garcilaso escaló al sexto puesto de la tabla del Clausura, así como del Acumulado, soñando de este modo con la posibili- dad de clasificar a un tor- neo internacional, en su primera temporada en la Liga 1 Betsson. Su próxi- mo reto será contra UTC en Cajamarca, mientras que César Vallejo vuelve a jugar de local para la fecha 12 frente a Atlético Grau.

