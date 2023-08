Posted on

La caries dental y otras enfer- medades odontoestomatológicas tienen una alta prevalencia en la región Cusco y el país. En este con- texto, el Gobierno Regional Cusco mediante la Gerencia Regional de Salud (GERESA) puso en marcha estrategias de carácter preventivo para revertir esta realidad y hacer que los niños y niñas tengan una mejor salud bucal.

La GERESA a través de la estrate- gia sanitaria de salud bucal, ha de- sarrollado un plan para el fortaleci- miento de capacidades dirigido a los cirujanos dentistas y licenciados en enfermería del ámbito regional con la finalidad de contribuir en la mejora del estado de salud, así como en la calidad de vida de los menores me- diante la reducción de la morbilidad por caries dental de la población in- fantil en el marco de la atención in- tegral en salud.

Cabe indicar, que un estudio nacio- nal reveló que existe una prevalen- cia de caries en los escolares de 3 a 15 años en un 85.6%, es decir 9 de cada 10 escolares padecen de esa enfermedad.

‘Precisamente para fortalecer este trabajo se ha implementado un ta- ller con la ponencia de la especialista en salud Publica de la Dirección de Salud Bucal del Ministerio de Salud, Rocío del Pilar Camac Arrieta con la participación de cirujanos de la Red Sur, Red Norte, Canas Canchis Es- pinar, así como de la Red Chumbi- vilcas, La Convención y del hospital Alfredo Callo Rodríguez’, precisó la coordinadora regional de estrategia sanitaria de Salud Bucal (ESSABU), Annidia Shomara Obregon Olivera.

Refirió que el objetivo de dicha ca- pacitación es que los establecimien- tos de salud cusqueños se conviertan en sedes pilotos para implementar acciones a fin de reducir la caries in- fantil en la región.

‘La caries de la primera infancia in- fluye significativamente en las perso- nas, las familias y las sociedades. La enfermedad afecta a los dientes de leche y los dientes permanentes, así como a la salud general y la calidad de vida durante toda la vida’, enfati- zó la especialista.

