El congresista de Cambio Demo- crático-Juntos por el Perú, Rober- to Sánchez, alista una moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso), quien, desde hace tres semanas, es ob- jeto de diversos cuestionamientos.

Según el documento, Soto Reyes ha hecho uso de sus facultades constitucionales de aprobación de una ley para beneficio propio con la finalidad de evadir un proceso judicial en su contra por los pre- suntos delitos de estafa y falsedad genérica.

Se detalla que, en abril de 2012, el titular del Parlamento adquirió un terreno perteneciente a la co- munidad campesina de Ayamarca Pumamarca, ubicado en el distrito de San Sebastián (región Cusco) por un valor de US$ 5 000. Sin embargo, ocho meses después, en diciembre del mismo año, lo ven- dió a la empresa de transportes

Wayna Picchu S. A., para la cual prestaba servicios como asesor legal, por el precio de US$ 265 000.00. “Que, conforme obran los docu- mentos y autos contenidos en el expediente judicial, para la tran- sacción de dicha compra, el señor Alejandro Soto Reyes, aprove- chando su condición de asesor de la empresa agraviada, había con- certado con el señor Mario Justo Sequeiros Fajardo, en ese enton- ces gerente general de la empre- sa agraviada, para inducir a error a los miembros del directorio, al motivarlos para la aprobación de dicha compra”, se lee en la misiva.

Más fundamentos

Otro motivo que se enumera es la contratación irregular de perso- nal. Se precisa que Alejandro Soto había contratado en su despacho parlamentario a la hermana de la madre de su menor hijo de 11 meses, Lizbeth Peralta Salas, un hecho que configuraría como pre- sunto delito de nepotismo.

Asimismo, se indica otro acto por el cual se le cuestiona al pre- sidente del Congreso: el de haber omitido consignar, en una decla- ración jurada que presentó en oc- tubre de 2020, ante el organismo electoral (JEE de Cusco), que tenía una deuda por concepto de repa- ración civil.

«De esta forma, negó de mane- ra categórica, tener deuda alguna por concepto de reparación civil; documento que le permitió pos- tular al Parlamento, ya que según se establece en el artículo 113 de la Ley 26859, la no presentación de dicha declaración constituía un impedimento legal para presentar- se como candidato al Parlamento», dice la moción de censura con la que buscan retirarlo de la Presi- dencia del Legislativo.

El congresista Roberto Sánchez aseguró que «se han logrado ya 18 firmas digitales» de las 20 que se requieren para la presentación for- mal de la moción de censura.

“Con 20 firmas está listo y lo co- rrecto es que nadie empuja el río. El río fluye solo y estamos seguros que cada colega, congresista, el lunes va a saber decir y reafirmar su postura personal, principista”, dijo. No obstante, en horas de la no- che, anunció que este lunes 28 presentará oficialmente la moción de censura.

