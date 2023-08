En Huacarpay, Calca, Coya, Cachimayo, Rumicolqa, Piquillaqta y en el sector de Intihuatana, donde verificaron los documentos respectivos como la tarjeta única de circulación, licencia de conducir, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)y los documentos de autorización

La Gerencia Regional de Transportes y Comunica- ciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, continúan con los operativos inopinados de fiscalización a todas las unidades vehiculares que brindan servicio interpro- vincial, taxis y carga pesa- da, para garantizar el cum- plimiento de las normas vigentes.

La labor de fiscalización que se desarrolló duran- te la semana, fueron en las rutas: Huacarpay, Cal- ca, Coya, Cachimayo, Ru- micolqa, Piquillaqta y en el sector de Intihuatana, donde verificaron los documentos respectivos como la tarjeta única de circu- lación, licencia de condu- cir, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)y los documentos de autorización correspon- dientes para brindar ser- vicios de transporte inter- provincial y turístico.

El Ing. Saul Nieto Gam- boa recomendó a los pa- sajeros utilizar servicios de transporte autorizados, en salvaguarda de su vida e integridad, y a denun- ciar vehículos que realizan el servicio interprovincial de manera informal, todo ello a fin de garantizar via- jes seguros y sin contratiempos. De igual forma, anunció que esta labor de fiscalización será constan- te en los distintos puntos estratégicos de la región cusqueña.

Precisar, quienes reali- zan el transporte informal de pasajeros estarían incurriendo en el presunto delito de ‘Producción de peligro en el servicio públi- co de transporte de pasa- jeros’, mismo que afecta al que presta el servicio pú- blico de transportes de pa- sajeros, con o sin habilita- ción otorgada y que pueda generar un peligro para la vida, la salud o la integri- dad física de los pasajeros, al no cumplir con los requi- sitos de ley para circular y no cuenten con el SOAT vi- gente o no haya pasado la última inspección técnica vehicular.

Desde la Gerencia Regio- nal de Transportes y Co- municaciones, impulsamos el viaje seguro, responsa- ble y sin informalidad, para la tranquilidad de los pasa- jeros y familias que viajan y circulan por las distintas vías de la región cusqueña.

