En julio del 2023, el Fondo Editorial del Congreso —bajo control del fujimorismo— presentó una publicación denominada como ‘Constitución Política del Perú para escolares’ en la que se expresa un respaldo al autogolpe del 5 de abril. Texto fue repartido a menores de edad

La lectura sobre cómo interpretar el autogolpe de Estado perpetrado por el expresidente Alberto Fuji- mori, el 5 de abril de 1992, parece ser una batalla que aún no da por perdida el fujimorismo. Uno de esos frentes de lucha se ha posicionado en el Fondo Editorial del Congreso de la República, actualmen- te bajo control de Fuerza Popular. Antes con Martha Moyano, ahora con Her- nando Guerra García como primer vicepresidente de la Mesa Directiva, tienen plena influencia sobre los textos que se elaboran en esta área parlamentaria que se financia con el dine- ro de todos los peruanos. Entre estos libros, La Re- pública encontró uno que impacta por su defensa del quiebre constitucional ge- nerado por el exmandata- rio actualmente preso en el penal de Barbadillo.

El 11 de julio de 2023, durante una ceremonia pública que contó con la presencia de la entonces primera vicepresidenta Martha Moyano y otros parlamentarios, se presen- tó una publicación ilustrada de la ‘Constitución Política del Perú para escolares’, la cual tiene como finalidad explicar la importancia y algunos puntos relevantes en la actual carta magna elaborada en 1993 duran- te la dictadura de Alberto Fujimori. El evento contó con la presencia de dele- gaciones de escolares, que recibieron la publicación fi- nanciada por el Estado.

Para el evento se cursó invitación a varias unida- des escolares de la Gestión Educativa Local (UGEL), entre ellas a directores y personal administrativo de las UGEL 3 y 7. También se hizo presente el coro y orquesta sinfónica de la Municipalidad de Chancay, entre ellos nueve alumnos y delegaciones escolares de I.E. Pública Técnica N°34-INEI-Canchay, I.E.E Alfonso Ugarte, BH School, I.E.P. Cruz Saco y de la I.E.P. Divino Maestro de San Juan de Lurigancho.

El polémico texto expre- sa —a través de viñetas a color— un respaldo al au- togolpe del 5 de abril de 1992. Acompaña a la ima- gen de Alberto Fujimori esta leyenda de la página 22: “El presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979 un 5 de abril, a fin de devol- vernos la paz y la recons- trucción de la economía del país. Esta medida per- mitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retomara la tranquilidad en el territorio nacional”.

Según la ‘Constitución Política del Perú para esco- lares’, el mensaje del auto- golpe leído por Alberto Fu- jimori a nivel nacional fue un momento “que dio un giro histórico” al país. Este miércoles 23 de agosto, parte del texto fue expues- to —en redes sociales— por la congresista Ruth Lu- que de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, quien cuestionó este intento de reinterpretar la historia utilizando una fi- nanciación del Estado: “Es inaceptable justificar el golpe de Estado fujimoris- ta señalando que fue la op- ción correcta. (…) ¿Recur- sos del Congreso pueden usarse para reescribir la historia y enseñarles men- tiras a escolares?”.

En una entrevista a Ca- nal N, de inicios de agosto, Martha Moyano expresó la lectura que tiene Fuer- za Popular sobre el auto- golpe, este coincide con lo expresado en el texto: “Desde el año 2000, la caviarada tomó el Estado, básicamente el Ministerio de Educación, y entró en la mente y a la memoria a través de los libros de los niños. Más de 20 años son suficientes para que a un niño le cambies su forma de pensar y se le cambie la historia, todo al revés lo han contado. Cuentan que Alberto Fujimori fue un dic- tador, pero el pueblo fuji- morista está en las calles”.

Respaldo al autogolpe de Fujimori pagado con dinero del Congreso

La ‘Constitución Políti- ca del Perú para escola- res’ fue presentada el 11 de julio de este año, cuya elaboración y difusión es- tuvo a cargo del Fondo Editorial del Congreso de la República, su jefatura se encuentra encargada a Mi- lagros Takayama Jiménez. Ella fue congresista fujimo- rista electa para el periodo 2016-2021, pero solo se mantuvo en el cargo hasta el 2019, debido a la diso- lución del Poder Legislativo a manos del expresidente Martín Vizcarra.

En una misiva de Mila- gros Takayama, por so- licitud de este medio, se confirmó que al evento de presentación fueron invi- tados parlamentarios fuji- moristas: “Efectivamente, el 11 de julio del presen- te año, el Fondo Editorial, que me honro dirigir, llevó a cabo la presentación al público de la obra titulada ‘Constitución Política del Perú para escolares’. Para tal acto estaban invitados todos los congresistas. Contamos con la presencia de la (entonces) primera vicepresidenta del Congre- so y presidenta del Conse- jo del Fondo Editorial del Congreso, la congresista Martha Moyano, y también con la participación de Her- nando Guerra García”.

En tanto, La República pudo acceder a los Térmi- nos de Referencia (TDR) del proceso de impresión de los libros, los cuales contaron con un tiraje de impresión de 5.000 ejem- plares, en papel de 150pp a color y con un proceso de cosido y encolado para el encuadernado. La justifica- ción por concepto de finali- dad pública presentada fue que la publicación “contri- buye en temas culturales, de historia, antropología, arqueología y otros, así como al enriquecimiento del acervo nacional”.

En total, se mandaron a imprimir 5.000 ejemplares. Foto: Términos de referencia de la impresión

En cuanto al costo eco- nómico, con fecha del 16 de junio de 2023, se desti- nó el pago de S/24.700 por el concepto de impresión, encuadernado y empasta- do a la denominación so- cial Tarea Asociados Grá- fica Educativa, con RUC N.o 20125831410. Esta información fue obtenida del registro de órdenes de compra y servicios del Congreso de la Repúbli- ca, que se apoya en datos registrados en el Sistema Electrónico de Contratacio- nes del Estado (Seace).

Cabe resaltar que el Fon- do Editorial del Congreso de la República es contro- lado por la primera vice- presidencia de la Mesa Di- rectiva, antes dirigida por Martha Moyano y ahora por Hernando Guerra Gar- cía. Entras otras compe- tencias que tienen los fu- jimoristas con este puesto en la máxima dirección del Parlamento son el envío de proyectos de ley, trámite de mociones, pedidos de informes y el manejo de la Oficina de Participación Ciudadana.

El último 10 de agosto, la Mesa directiva ratificó que el manejo del Fondo Edito- rial permanezca en manos de la primera vicepresiden- cia para el periodo anual de sesiones 2023 – 2024. Con ello, se ratificaría a Mi- lagros Takayama como jefa de la institución. La excon- gresista y abogada fue una de las que apoyó la teoría sin pruebas del supuesto fraude electoral promovi- do por Keiko Fujimori tras su derrota en la segunda vuelta del 2021.

