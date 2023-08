Posted on

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol respaldó la implementación del VAR en el arbitraje y descartó favorecimientos determinados en la Liga 1

El VAR tiene un papel relevante en el Torneo Clausura de la Liga 1 Bet- sson y desde que se im- plementó de forma regu- lar en el fútbol peruano ha dejado tanto halagos como molestias en los clubes. Al respecto fue consultado Agustín Loza- no, presidente de la Fede- ración Peruana de Fútbol, quien apuntó que la inter- pretación de los árbitros puede caer en equivoca- ción.

“En las primeras fechas el VAR ha tenido partici- paciones que muchos han saludado, hay que ser hidalgos en reconocerlo, pero si vamos a lo último que ha pasado, probable- mente dejó un malestar. Yo lo dije en un momen- to, el VAR no es la solu- ción, es una herramienta de ayuda al árbitro, los que hacen el trabajo en el campo de juego es la cuarteta. Los que hacen el trabajo en la cabina del VAR también son seres humanos, se puede equi- vocar la interpretación”, declaró Agustín Lozano.

“Sí creo que la CONAR, que tiene autonomía, debe tratar en lo posible de darle participación a los árbitros que han mos- trado durante la capacita- ción experiencia y habili- dad suficiente para dirigir los partidos, todos son importantes”, agregó el mandatario del ente rec- tor del fútbol peruano.

A Agustín Lozano tam- bién se le interrogó, fren- te a la molestia de los equipos con el desempe- ño arbitral, si existen fa- vorecimiento determina- dos en la Liga 1.

“Yo confío plenamente en el trabajo arbitral, mi invocación es para que la Comisión de Árbitros, los asesores e instructores traten en lo posible de hacer las designaciones con las personas que es- tán demostrando mejor trabajo en el campo y en la cabina del VAR”, mani- festó.

Por otra parte, agrade- ció a Antonio García Pye por su labor como gerente de selecciones en la Fede- ración Peruana de Fútbol, aunque no fue concreto respecto a la continuidad en su función.

“Antonio es una persona de la que siempre voy a estar agradecido por todo lo que ha dado a lo largo de los años. Yo desconoz- co que en este momento exista un término de contrato, recién llegué de viaje y no conversé de este tema con la secretariageneral, pero si algo tengoque mencionar es agradeciendo por su trabajo. La recursos humanos o desigidea es que continuemos todos los que aportamos a la selección, pero en temas de nación de personal no es mi competencia. Ya se comu- nicará a la Junta Directiva”, apuntó Lozano.

Source: RPP