César Vásquez, titular del Minsa, aseguró que aún no hay casos en el país sobre la nueva variante Eris de la COVID-19; sin embargo, manifestó que su llegada es inminente

El ministro de Salud, César Vásquez, recomendó este martes a la población vacunarse nueva- mente contra la COVID-19 tras la aparición de la variante Eris que ha causado preocupación en la OMS debido a un posible rebrote de la enfermedad.

«Lo importante es que no se ha demostrado que tenga mayor mortalidad así que no debemos asustarnos. Yo lo que pido es cal- ma y responsabilidad porque si no nos vacunamos va a diseminarse tanto que puede sobrepasar la capacidad de atención en nuestro sistema de salud», manifestó en declaraciones a la prensa.

César Vásquez señaló que en los próximos días iniciarán desde el Minsa una campaña potente de vacunación comenzando en Lima y otras regiones para inmunizar a la ciudadanía.

«Esta variante que la OMS ha reconocido como algo de inte- rés es altamente contagiosa y se encuentra en varios países del mundo convirtiéndose en la más frecuente porque se disemina rá- pidamente. Aquí hay (casos) en países vecinos como Colombia y Ecuador, pero en nuestro país no se reporta ni un caso. Su llegada es inminente porque hay flujo de turistas, peruanos que van y vie- nen a USA, pero si nos vacuna- mos no hay de qué preocuparse», enfatizó.

El titular del Minsa precisó que hay dos millones de vacunas que pueden vencer en los próximos meses, por ello reiteró su pedido al público de acudir a los centros de vacunación.

Centros de vacunación lucen vacíos

Los centros de vacunación con- tra la COVID-19 de Lima lucen vacíos desde la semana pasada, pese a la recomendación del Mi- nisterio de Salud (Minsa) a la po- blación para que complete su es- quema de vacunación contra esta enfermedad, ante la aparición de la nueva variante EG.5, apodada Eris. Un equipo de prensa recorrió los puntos de inmunización anti- covid de la capital, encontrando que prácticamente nadie está acudiendo a ser inmunizado.

Las enfermeras señalaron que, al día, llegan entre 25 y 30 perso- nas, una cifra muy por debajo de la capacidad total de vacunas dis- ponibles, unas cien por jornada. La versión EG.5, apodada como Eris, es una subvariante de la fa- milia ómicron, que a su vez for- ma parte de la cepa XBB. Según la OMS, parece más transmisible que otras en circulación, proba- blemente por efecto de nuevas mutaciones genéticas.

«Se ha identificado en India, pero también en otros países asiáticos, en Norteamérica y en Europa, donde tiende a suplantar a las variantes dominantes anteriores», explicó a la agencia AFP Antoine Flahault, director del Instituto de Salud Global de la Uni- versidad de Ginebra.

