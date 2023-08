Más denuncias contra el presidente de la Mesa Directiva pusieron nuevamente sobre la mesa la posibilidad de su censura del cargo. Roberto Sánchez asegura tener la moción lista y bancadas de izquierda lo respaldarían, salvo Perú Libre

Al presidente del Con- greso de la República, Alejandro Soto, lo prote- gen —todavía— la fuerza de los votos. Ya existe una moción redactada para censurarlo del car- go, expuso el legislador Roberto Sánchez Palomi- no, pero no se presen- taría hasta que desde la izquierda encuentren los consensos suficientes para no gastar una pri- mera bala de salva contra el integrante de Alian- za para el Progreso. Las denuncias en su contra vuelven su presencia en la cabeza de la Mesa Di- rectiva insostenible ante los ojos de un sector del Legislativo. Los próximos días serían cruciales para el futuro del político cus- queño.

Con el documento para censurar a Soto Reyes sobre la mesa de Rober- to Sánchez, La República analizó cuál sería el cami- no que seguiría esta mo- ción hasta llegar al Ple- no, donde sería votado. Las tendencias muestran que actualmente solo tie- nen una postura a favor las bancadas de Cambio

Democrático-Juntos por el Perú y Bloque Magis- terial, el resto de legis- ladores de izquierda aún siguen evaluando la pos- tura que tomarían. Re- novación Popular podría sumarse. En tanto, las bancadas de derecha op- tan porque las denuncias se canalicen por la Comi- sión de Ética antes que hablar de censuras.

El camino para la censura de Alejandro Soto

De acuerdo al Regla- mento del Congreso, en su artículo 68, se indica que el procedimiento se realiza a través de una moción de orden del día presentada por cualquie- ra de los 130 congre- sistas. El documento se presenta ante la Oficia- lía Mayor del Congreso, actualmente dirigida por Giovanni Forno, y apelan- do al concepto de “pedi- dos de censura o propo- sición de confianza a los miembros de la Mesa Di- rectiva del Congreso”. el constitucionalista y experto en temas parla- mentarios César Delgado Guembes advirtió que —durante el 2022— se realizó una modificación por la cual se dispone que las mociones se presenten con el respaldo del 15% de congresistas a través de sus firmas, en la prác- tica son 20 rúbricas. El documento tiene carácter de urgente y se discute al iniciar la sesión. Para la admisibilidad de la mo- ción, se requieren como mínimo 56 votos.

Tras ello, se procede con el debate y vota- ción: “Las mociones de orden del día pueden ser fundamentadas por su autor por un tiempo no mayor de cinco minutos, y los grupos opositores tienen un minuto cada uno con un máximo de cinco minutos entre todos. Sin embargo, en función de la cantidad de asuntos pendientes en la agenda, el presidente puede seña- lar un tiempo menor”.

En tanto, para la apro- bación de la moción de censura contra Alejandro Soto se requiere “el voto favorable de la mayoría de congresistas hábiles; sal- vo disposición constitu- cional diferente”, entién- dase una mayoría simple de 66 votos de encon- trarse todos presentes.

Finalmente, de apro- barse, el cargo quedaría vacante y se convocaría a unas nuevas eleccio- nes en el Poder Legis- lativo para elegir al re- emplazante, pero esto no afecta a los tres vice- presidentes de la Mesa Directiva ya elegidos. Quien presidiría esta se- sión sería el fujimorista Hernando Guerra García, en su calidad de primer vicepresidente.

En cuanto a los tiem- pos, Delgado Guembes explica que Guerra Gar- cía tendría que convocar a unas nuevas eleccio- nes. Estas solo tienen como requisito que el día elegido cuente con un plazo de 24 horas an- tes para que las banca- das puedan presentar a su candidato, tal y como ocurrió tras la censura a Lady Camones y la pos- terior elección de José Williams para el periodo 2022-2023.

Source: RPP