La tasa se ubicó por encima del promedio nacional de 75.7%, según datos recopilados por ComexPerú

En el 2022, los sueldos de los trabajadores informales de Cusco representaron solo el 39.3% de lo que percibieron los trabajadores formales

En el 2022, la tasa de informalidad laboral en el departamento de Cusco se ubicó en 87%, por enci- ma del promedio nacional del 75.7%, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) consignados por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

«La informalidad no so- lamente implica no estar registrado en la planilla de la empresa ni la falta de acceso a múltiples bene- ficios laborales, también significa tener un menor desarrollo de capacidades y productividad que afec- tan a cada persona que permanezca en ese sec- tor», refirió el gremio.

De acuerdo con estima- ciones de Miguel Jaramillo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), si una persona no ingresa al sector formal antes de los 30 años es muy probable que jamás lo haga. «Estos trabajadores son conde- nados a una vida de in- gresos considerablemente menores a lo que reciben aquellos que sí acceden a un empleo formal, remar- có ComexPerú.

Brecha salarial en Cusco

En torno al último punto, según los datos de la Enaho, el año pasado, los sueldos de los trabajado- res informales de Cusco representaron el 39.3% de lo que percibieron los trabajadores del sector formal en dicha región.

De acuerdo con la información recopilada, duran- te el 2022, los trabajadores informales cusqueños ganaron en promedio S/ 955 mensuales, muy por debajo de los S/ 2,432 que recibieron los formales.

En el caso de ambas cifras, estas se ubicaron por debajo del promedio nacional. El año pasado, el sector formal nacional registró un salario promedio de S/ 2,661, con- siderablemente mayor a lo reportado en el sector informal, con S/ 1,052.

«La mayor distancia entre salarios ocurre porque el trabajador promedio formal ahora recibe S/ 536 más de lo que ganaba en 2012, mientras que el informal apenas recibe S/ 296 adicionales», destacó ComexPerú.

Para el gremio, los bajos niveles salariales que sue- len afectar a los peruanos son, en gran medida, pro- ducto de una inadecuada gestión del Gobierno, ya que no se tomó en serio reducir la informalidad laboral ni ejecutar acciones o promover reformas para impulsar la formalidad.

«Mientras la informalidad sea persistentemente elevada, no bastarán medidas como aumentar el salario mínimo u otras op- ciones populistas. La úni- ca manera de mejorar la calidad de vida en el Perú consiste en la creación de más empleos formales», concluyó.

