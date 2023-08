Posted on

Con goles de Santiago Giordana (doblete) y Juan Lojas, Deportivo Garcilaso se impuso 3-0 ante Sport Boys, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1

Deportivo Garcilaso era consciente de que una victoria ante Sport Boys, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, los acercaría a sus objetivos: clasificar a un certamen internacio- nal. Sin embargo, la mi- sión no sería nada fácil, pese a que el conjunto rosado no logra sumar de a tres desde aquella vic- toria ante Alianza Lima, por la fecha 4. Pese a ello, el ‘Pedacito de Cielo’ pudo mostrar un mejor nivel sobre el terreno de juego y consiguió un importante triunfo (3-0), con goles de Santiago Giordana (do- blete) y Juan Lojas.

Desde el inicio, el cua- dro cusqueño mostró sus intenciones y no tardó en hacer daño al rival. Así, pues, a los 14 minutos del encuentro, se puso en ventaja con un gol de pe- nal de Santiago Giordana. Eso sí, el delantero y figura del cuadro de Jorge Célico, no se quedó conforme con la diana anotada y estiró la ventaja a los 25′, con un gran remate de cabeza.

Si bien se esperaba la reacción del conjunto chalaco, los de Fernando Gamboa no pudieron ge- neral peligro en campo contrario. Apenas Nico- lás Contín, sobre los 62′, remató desde fuera del área, aunque el guarda- meta Diego Penny resol- vió sin apuros. Deportivo Garcilaso, por su lado, continuó atacando y Ke- vin Quevedo, a los 67′, estuvo muy cerca de ano- tar el 3-0.

Finalmente, el tercer tanto de los dueños de casa llegó a los 84′. Jue- go Diego Lojas, uno de los más destacados del cote- jo en el Estadio Inca Gar- cilaso de la Vega, remató de cabeza y sentenció el encuentro a favor de los cusqueños, quien celebra- ron una nueva victoria en el certamen nacional.

Con este resultado, De- portivo Garcilaso sumó 14 puntos en el Torneo Clau- sura, ubicándose en el quinto lugar. Mientras que Sport Boys se quedó con 11 unidades, registrando su quinto partido conse- cutivo sin poder ganar. Además, su situación en la tabla acumulada em- peoró, puesto que cuen- tasn con 29 puntos y ocu- pan la posición catorce.

La entrada Ganó, gustó y goleó: Garcilaso derrotó 3-0 a Sport Boys, por el Torneo Clausura se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP