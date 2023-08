Posted on

Además, Pablo Medina consideró que la Comisión de Ética debe «salir del fuero del Congreso» pues los mismos parlamentarios «no pueden ser juez y parte”. Además, negó haber hecho consultorías cuando era titular del Minedu

La congresista no agrupa- da, Flor Pablo, se pronunció en torno a los graves cuestio- namientos contra el presiden- te del Legislativo, Alejandro Soto – contra quien presentó una solicitud para que sea in- vestigado en la Comisión de Ética – y la conformación de dicho grupo de trabajo.

Como se sabe, la Comisión de Ética no pudo instalarse ayer, lunes, debido a que 63 congresistas votaron en con- tra de que sea integrada por Heidy Juárez, quien fue san- cionada por ese grupo de tra- bajo en la legislatura pasada.

Ante ello, Pablo Medina consideró que, «más allá de que hay personas cuestiona- bles», dicha comisión «es un saludo a la bandera» ya que, pese a admitir denuncias, «se generan las alianzas para no hacer sanciones mínimas».

«Ya no tengo expectativa de quienes conformen esa comi- sión porque (…), a la hora de la votación, simplemente (ha- cen) un pacto terrible por cu- brirse, por protegerse. Lo que hay que poner en discusión, más allá de la conformación, es que la Comisión de Ética tiene que salir del fuero del Congreso. Los mismos parla- mentarios no pueden ser juez y parte», indicó.

«Espero que, por lo me- nos, para evitar las excusas (…) vayan los congresistas que no tengan procesos ni sanciones en Ética. Se están dilatando los procesos, como uno que yo he solicitado que son las denuncias de contra- tos de familiares de personas vinculadas con la conviviente del presidente del Congreso», agregó.

Censura a la Mesa Directiva

Debido a los cuestiona- mientos contra el presidente del Congreso, Flor Pablo con- sideró que se debe evaluar la censura a toda la Mesa Directiva.

«La Mesa Directiva es res- ponsable también de a quién tenemos por presidente. Esa lista se ha conformado en función de una alianza y, en ella, hay responsabilidades compartidas. No solo es APP, sino toda la alianza que ha permitido que un congresista con tantas denuncias (tenga el cargo). ¿Qué autoridad tie- ne el presidente del Congreso para plantear algo? Lo benefi- cia que no se instale la Comi- sión de Ética», refirió.

«Yo evaluaría también la censura de toda la Mesa Di- rectiva porque todos ellos son responsables de a quién tenemos hoy como titular del Legislativo (…) No podemos tener un personaje como él, con tantas acusaciones, en un cargo tan importante (…) La censura es un mecanismo democrático en esos casos, no solo del presidente, sino de toda la Mesa Directiva», agregó

