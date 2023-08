César Cervantes estuvo en la cartera del Interior entre el 10 y 20 de diciembre, días en que 22 personas perdieron la vida.

El exministro del Interior César Augusto Cervantes acudió a declarar a la Fiscalía de la Nación en la investigación contra la presidenta, Dina Boluar- te, por las muertes durante las protestas sociales, carpeta fiscal en la que él está incluido. Sostuvo que informó directamente sobre los muertos a la mandataria y al premier, que fue Pedro Angulo, durante su gestión, entre el 10 y 20 de diciembre del 2022.

Sostuvo que la política de control de la protesta la dio Boluarte, aseveran- do que el plan de operaciones se elaboraba en Lima por el comando policial, y que seguía la línea de respeto a los derechos humanos, además se indi- caba que solo usarían armas no letales, y no llevarían armas de fuego. Sin embargo, dijo que “por su experiencia” algunos policías llevaban sus armas, lo que pudo pasar en las últimas protestas. Aseguró que, al saber del primer fallecido, tomaron acciones para que no vuelva a ocurrir, pero continuaron: en sus 10 días en Interior, 22 personas perdieron la vida por bala, 4 de ellos menores de edad.

El 11 de diciembre fallecieron 2 personas en Apurímac, y en los días si- guientes murieron otros 4 en la misma región, uno en Arequipa, y otro en La Libertad. El 15 de diciembre se reportaron 8 víctimas más en Ayacucho, a las que se sumaron otros 2, que estaban gravemente heridos. Las muertes continuaron: entre el 16 y 19 de diciembre murieron 3 personas en Junín y una en Arequipa. Todo en la gestión de Cervantes.

Evitó responder cuando los abogados de los familiares de los fallecidos le preguntaron qué acciones tomó para evitar más muertes. Solo explicó cuá- les fueron los canales de información, que llamó al comando policial en las regiones para preguntar qué había pasado, por qué ocurrieron las muertes. No dijo si envió oficios al comando nacional de Lima para que se reiterara que nadie use armas de fuego. Más bien, refirió que no cambió a nadie de sus puestos porque confiaban que su comando le decía la verdad.

Varias veces insistió en que por teléfono y en forma presencial informaba a Boluarte y al premier sobre todo en la protesta y particularmente de las muertes. Dijo que iba tanto a Palacio de Gobierno, que casi despachaba de allí. En la audiencia participaron, representando a las víctimas, los abogados de Aprodeh, Gloria Cano, y de Fedepaz, David Velasco.

Source: RPP