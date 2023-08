Posted on

Representantes del Ministerio Público proveniente de Lima, testigos, familiares del fallecido dirigente, así como un número considerable de efectivos policiales estuvieron presentes en diligencia

Tras siete meses, y con presencia de represen- tantes del Ministerio Pú- blico se desarrolló ayer la diligencia de reconstruc- ción de los hechos, por la muerte del dirigente ante- ño Remo Candia Guevara, quien recibió un disparo durante los enfrentamien- tos entre manifestantes y la policía en enero de este año.

Las diligencias iniciaron en la avenida La Paz, con presencia de testigos y representantes del Minis- terio Público, los testigos contaron como ocurrieron los hechos aquel 11 de enero, ante la atención de todos los asistentes.

En un momento, la fis- cal preguntó a una de los testigos, si vio de donde vino el disparo, a lo que la testigo mencionó que no, sin embargo, se procedió con medir con un metro la distancia entre la testigo y el dirigente que recibió el disparo aquel día.

‘Tiraban bombas lacrimógenas, no se podía distinguir con un dispa- ro’ dijo la testigo. ‘Ten- go más testigos que han sido amedrentados, que no han querido venir’ dijo otro en alusión al temor que tienen por declarar sobre este caso.

Posteriormente los tes- tigos, así como los repre- sentantes del Ministerio Público, se dirigieron por la avenida 28 de julio donde continuaron con la reconstrucción de los he- chos.

Familiares indignados

Por su parte, familiares del dirigente fallecido, pi- dieron justicia para Remo Candía y determinar al responsable de su muer- te.

‘Que la fiscal que llegó de Lima, haga su trabajo, esta es la primera diligen- cia después de 7 meses, necesitamos justicia por- que mi hermano no era un delincuente, era un di- rigente probo, muy querido. Para mí y mi familia, un policía fue quien dis- paró, por eso pido a Dios, justicia divina y que nos de consuelo a todos sus fa- miliares’ dijo la hermana del fallecido.

La entrada Tras siete meses realizan diligencia de reconstrucción de los hechos por muerte de dirigente Remo Candía se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP