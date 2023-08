La aerolínea operará este nuevo vuelo directo con cuatro frecuencias semanales en aviones Airbus A320, poniendo a disposición de sus clientes más de 5,700 sillas adicionales al mes

A partir del 30 de octu- bre de 2023, Avianca unirá en un solo vuelo y cuatro frecuencias semanales al Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velas- co Astete, en la ciudad de Cusco, con el Aeropuerto Internacional El Alto, prin- cipal aeropuerto metropo- litano de La Paz, Bolivia.

Con el inicio de opera- ciones de esta nueva ruta se pondrá a disponibilidad de los pasajeros más de 5,700 sillas al mes para volar entre ambos des- tinos en aviones Airbus A320, los cuales cuentan con la oferta de sillas dife- renciadas Premium, Plus y Economy, cada una dise- ñada para adaptarse a las necesidades de viaje de cada pasajero.

“Estamos emocionados de anunciar este nuevo vuelo directo, que no solo acorta distancias, sino que también fortalece los lazos entre estas dos maravillo- sas ciudades promovien- do su desarrollo turístico y económico. Ahora, ex- plorar la magia de Machu Picchu y la autenticidad de La Paz es más accesible que nunca” expresó Erika Hundskofp, Gerente Co- mercial y Country Officer de Avianca para Perú.

Los viajeros que deseen adquirir sus boletos pue- den hacerlo a través de Avianca.com, la aplicación móvil y agencias de viaje. Los clientes pueden esco- ger cómo viajar a través de 4 tarifas disponibles, las cuales pueden personali- zarse con más de 15 pro- ductos complementarios como equipaje adicional, selección de silla, abordaje prioritario, entre otros. Esta apuesta reafirma el gran interés y compromiso de Avianca por la conecti- vidad y el desarrollo turís- tico del mercado peruano, en especial del Cusco, con- siderando que para fines de octubre próximo tam- bién inaugurará el vuelo directo Cusco-Bogotá.

A la fecha, Avianca cuen- ta con 28 frecuencias se- manales desde Lima hacia Bogotá, ciudad desde don- de los pasajeros pueden conectar a toda la red de rutas que la aerolínea opera en América y Europa.

Source: RPP