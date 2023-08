Posted on

El presidente del Con- greso aseguró que toda su documentación fue re- visada por los organismos electorales y no registra deudas. Un reportaje se- ñala a Alejandro Soto de haber ocultado que debía 10 mil soles por concep- to de reparación civil tras perder un juicio por difa- mación.

Alejandro Soto, actual titular del Congreso, emi- tió este lunes un comu- nicado para rechazar la reciente revelación del programa Panorama de haber mentido en su de- claración jurada por no se- ñalar que tenía una deuda por reparación civil. En ese sentido, recalcó que lo mostrado en el dominical no era una sentencia.

«El compromiso econó- mico mencionado en el reportaje proviene de una Reserva de Fallo Condenatorio, no de una sentencia, en un proceso judicial con una persona natural que incluía a un tercero civil responsable (empresa te- levisora), entidad que no hizo el pago de una repa- ración civil», se lee en el pronunciamiento del par- lamentario.

Panorama señala en su reportaje que Alejandro Soto debía pagar 10 mil tras un juicio por difa- mación que se inició en el 2011. En aquel año el presidente del Congreso, cuando tenía un progra- ma televisivo en Cusco, responsabilizó al comisa- rio Nilo Chávez Luna de la muerte de un joven tras un enfrentamiento entre barristas y policías.

Soto puso una medi- da cautelar para dilatar el pago que le ordenaba el Poder Judicial; sin em- bargo, en 2016, el Quinto Juzgado Civil del Cusco dejó sin efecto ese recur- so, por lo que el hoy con- gresista debía cancelar la reparación.

Alejandro Soto expresó también en su comunica- do que toda la documen- tación que presentó para postular al Congreso fue revisada por las autorida- des electorales y no arrojó ninguna observación.

«En ningún momento eludí mis responsabilida- des financieras, muestra deelloesqueel7deju- nio del 2021 cumplo con el pago total de la reparación civil fijada. Debo enfatizar que toda la documenta- ción relacionada con mi postulación fue minucio- samente revisada por los organismos electorales correspondientes. Esta revisión exhaustiva no arro- jó ninguna observación ni impedimento en relación con mi candidatura», se lee en el documento.

Con las horas contadas

El congresista de Cam- bio Democrático-Juntos por el Perú, Roberto Sán- chez, afirmó que Alejan- dro Soto debe renunciar al cargo porque “tiene las horas contadas”, sobre todo por los cuestiona- mientos que recaen en su contra a menos de un mes de haber sido electo en el cargo.

Sánchez precisó que su colega de APP ha incurrido en “conductas de cuestio- nable comportamiento éti- co” que, además, podrían ocasionar su desaforo del Palacio Legislativo.

La misma opinión tuvo su colega José Cueto, quien dijo en Canal N que la deuda omitida por Soto Reyes al presentar su can- didatura sería una causal para destituirlo de la presi- dencia del Congreso.

“Sería una causal para que el presidente… Si no da explicaciones, se van a tener que tomar (acciones) y lo ha dicho: ‘si presen- tan algo con pruebas, yo doy un paso al costado’. […] Es demasiado preo- cupante. Lo que más me saca de lugar es cómo los partidos presentan gen- te; no hacen realmen- te un filtro de la gente”, cuestionó

