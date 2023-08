Está en investigación el caso de la Expo Feria de Huancaro en el que no se presentó el grupo Antología. De igual forma, la última semana la cancelación del concierto del grupo denominado ‘Ke personajes’

El Instituto Nacional de De- fensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Inte- lectual (Indecopi) viene realizan- do una investigación contra los organizadores de algunos even- tos, en los cuales no se presen- taron los artistas, tales como el caso de la feria de Huancaro en el que no se presentó el grupo Antología, lo que generó grescas entre los asistentes, y la última semana la cancelación del con- cierto del grupo denominado ‘Ke personajes’.

La Jefa de la Oficina Regional de Indecopi, Paola Aragón Iturri, manifestó que están investigan- do y analizando los documentos presentados por los organizadores de los conciertos que no lle- garon a concretarse en la ciudad del Cusco.

‘Respecto al caso de la Expo fe- ria de Huancaro, en el que no se presentó el grupo Antología, en su momento se inició la investi- gación y ahora se encuentra en la recta final, en el que estamos analizando los últimos documen- tos para determinar si le corres- ponde o no el inicio de algún procedimiento sancionador a los organizadores de este evento. Por otro lado, también tenemos en investigación el caso del grupo ‘Ke personajes’, que estaba pro- mocionado para presentarse en los últimos días del mes de julio y no se llevó a cabo, en este caso hemos iniciado una investigación de oficio y aún estamos a la espe- ra de la documentación requerida a los responsables para analizar y ver qué medidas se van a tomar respecto a la cancelación del con- cierto’.

Además, la jefa de Indecopi explicó respecto a las sanciones ‘Para ameritar si va haber o no una sanción, primero se realiza la investigación correspondiente para verificar si se ha infringido o no a los derechos de los consumi- dores. En el informe que conclu- ye la investigación se determina si corresponde o no el inicio de un procedimiento sancionador, e iniciado el procedimiento de ser el caso, o de acuerdo a los me- dios probatorios adicionales que nosotros requerimos, se actúa primero dándoles el derecho de defensa al proveedor denunciado, en caso no tenga sustento justifi- cado legalmente, ahí si concluye la investigación y si se determina el tipo de sanción que va aplicar la Comisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Cusco, que puede va desde una amonestación hasta un máximo de 450 UIT.

Finalmente, la Abg. Paola Ara- gón, dijo que en caso de concluir en la investigación como respon- sables a los organizadores de es- tos eventos que no se realizaron, tendrían que ser sancionados de acuerdo a rango de sanción que les correspondería, una de ellas sería devolver las entradas a las personas que las adquirieron en un plazo de tiempo que los res- ponsables indiquen.

