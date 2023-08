Posted on

Se inició investigación de oficio hacia los organizadores del evento

Paola Aragón jefa regio- nal de INDECOPI (Insti- tuto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propie- dad Intelectual) – Cus- co, declaró que tras la no realización del concierto de Ke Personajes en las fechas anunciadas afecta a los derechos del consu- midor, fue un motivo para que decidiera el inicio de investigación de oficio a los organizadores por los motivos de cancelación.

‘Una vez recabado la información de la cance- lación tenemos que ver, si estas causas son o no atribuibles a estos organizadores; en función a eso se determinará si co- rresponde o no un proce- dimiento de sanción que, de iniciarse tutelaría los derechos de los consumi- dores afectados’. Explicó Aragón.

Además, la jefa regional mencionó que cualquier usuario puede presentar su reclamo o pedir su de- volución de ingreso al mar- gen de las vías directas con los organizadores. A través de INDECOPI de manera gratuita o de manera vir- tual, para poder solicitar la devolución de entradas de cualquier evento o servicio que no cumpla conforme a lo ofrecido.

‘El reclamo es una vía conciliatoria, lo que hace- mos nosotros es trasladar el reclamo, y citar audien- cia de conciliación de los proveedores denuncia- dos, y en función a estos acuerdos se puede ver en cuanto a la devolución y los plazos”. Añadió.

Finalmente recalcó que el reclamo lo pueden a través de INDECOPI o con el contacto directo con los organizadores, donde las dos partes consumidores y proveedores pueden conversar, negociar y lle- gar a un acuerdo si fuera el caso.

