A fin de promover la formalización de todos los operadores del sector turismo

La Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turis- mo y Artesanía, junto al personal fiscalizador del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Po- licía de Turismo de Cusco, realizaron un operativo inopinado a los presta- dores de servicio turísti- co en el distrito de Wan- chaq, con la finalidad de promover la formalidad y garantizar un buen servi- cio seguro y responsable a todos los visitantes.

El operativo inopina- do se realizó este jueves desde las 11:00 am en la Avenida Pachacutec y Huayna Cápac, por lo que elpersonaldelaGercetur, con el apoyo de Mincetur y Poltur, verificaron que varias agencias y hospe- dajes no cumplen con los

estándares establecidos de acuerdo a la normativa que establece el Mincetur, incu- rriendo en la informalidad y generando así la compe- tencia desleal con los ope- radores turísticos formales.

Asimismo, los fiscaliza- dores emitieron actas de notificación a todas las agencias y hospedajes que incumplían las normas. De la misma forma, recomen- daron iniciar el proceso de formalización, para desa- rrollar la actividad turística de manera responsable, segura y adecuadamente asesorada por las institu- ciones competentes.

“Es muy importante que nuestra región recupere la imagen de destino tu- rístico seguro, es por ello que, desde la Gercetur va- mos a impulsar más ope-

rativos inopinados con la finalidad de que todos los operadores turísticos estén debidamente for- malizados y de esa ma- nera garantizaremos un buen servicio al visitan- te. También saludo a las instituciones aliadas para poder realizar esta im- portante labor de fiscali- zación”, expreso el titular de la Gercetur, Lic. Saúl Caipani Altamirano.

El Gobierno Regio- nal Cusco, a través de la Gercetur, reafirma su compromiso con un tu- rismo responsable y de excelencia en la región, con el objetivo de pro- mover la igualdad de condiciones, brindando un adecuado servicio con mayor seguridad y c

