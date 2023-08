Posted on

Majestuosa fiesta del Sol, que tradicionalmente se celebra en la ciudad del Cusco, será apreciada este domingo 6 de agosto en el Circuito Mágico del Agua

El alcalde de la mu- nicipalidad provincial de Cusco, Luis Pantoja Calvo, señaló que no se puede permitir ninguna identidad particular pue- da atribuirse como suyo una fiesta como el Inti Raymi, patrimonio de nuestra ciudad de Cusco. Así mismo manifestó que no tiene ninguna autori- zación, ni conocimiento de Empresa Municipal de Festejos y Programación Turística del Cusco (EMU- FEC), que es el órgano encargado de este tipo de actividades.

‘El Inti Raymi no es patrimonio de cualquier persona, es patrimonio de la ciudad imperial de los incas, por lo tanto, rechazamos y no autori- zamos ningún acto que no tenga la autorización’, señaló.

Además, Pantoja seña- ló que tomará acciones legales, porque se esta- ría usurpando ya que eso le corresponde a la EMU- FEC a través de la mu- nicipalidad provincial de Cusco. ‘Vamos a procedera realizar la denuncia correspondiente por no tener autorización’, en- fatizó.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado al minis- terio de cultura para su pronunciamiento corres- pondiente y intervención de dicho evento que se realizará en Lima.

