Declaró consejero regional, Alfredo Sara Huillca, que en Canchis no se ve ningún tipo de trabajo del Centro de Operaciones

Alfredo Sara Huillca consejero por la provincia de Canchis, manifestó que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), no viene cumpliendo con su trabajo y no tienen un plan de prevención para los incendios forestales a presentarse en los próximos meses; de igual forma el área de abastecimientos y logística del gobierno regional no trabaja de manera rápida en la adquisición de mate- riales para las obras.

“No solo tiene que ser documentario si no se tie- nen que haber acciones. Por ej. en mi provincia particularmente no he vis- to en la última nevada que sufrimos, ningún tipo de apoyo de COER, o ninguna atención y peor en nuestra solicitud de la declaratoria de emergencia que tampo- co ha procedido”. lamentó el concejero regional.

También indicó que COER debe atender a las necesidades producidos por los fenómenos na- turales próximos en los siguientes meses como incendios forestales de manera inmediata y refi- rió que en su provincia se produjeron dos incendios forestales donde no se vio la atención inmediata. “COER no está cumplien- do con su trabajo y mucho menos con sus metas (…), en Canchis ya se generaron dos incendios y no se ha hecho nada, no se tiene la presencia de ningún tipo de actor que pueda mitigar estos incendios” recalcó.

Alfredo Sara señalo que COER no cuenta con un plan de prevención de in- cendios forestales, la cual estaría recién implemen- tándose en los próximos días. además, Sara mostro su descontento con otras áreas como de abasteci- miento y logística en el gobierno regional, dichas áreas no estarían traba- jando de manera rápida, regenerando que obras en las provincias se aplacen en su inicio y ejecución.

