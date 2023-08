Conducta irregular no solo era exclusividad en la Red de Servicios de Salud Cusco Norte sino también en otras unidades ejecutoras, tal como lo confirma un nuevo audio

Era un secreto a voces pues prolongar o acceder a un puesto de trabajo en el sector Salud era la excusa perfecta para pedir un incentivo económico totalmente ilegal. Esta conducta irregular no solo era exclusividad en la Red de Servicios de Salud Cus- co Norte sino también en otras unidades ejecutoras, tal como lo confirma un nuevo audio.

En este nuevo caso escandalo- so, los hechos se remontan a noviembre de 2022 cuando la trabajadora de iniciales I.M.M. denunció que el señor Luis Choquehuanca Panti, hijo del servidor de la Red Cusco Nor- te, Miguel Choquehuanca Ríos, principal implicado en el pago “por adelantado” de 3 300 soles para la ampliación de un contra- to de trabajo a una enfermera del hogar de menores, denunció que dicho trabajador le cobró 3 000 soles, igualmente para ac- ceder a un puesto laboral que nunca se hizo efectivo.

Cabe indicar, que ambos perso- najes son familiares directos de la exsecretaria general de la FE- NUTSSA, Rosa Montesinos Ríos, a quien acusan de estar impli- cada en una presunta organiza- ción criminal que operaba para beneficiarse económicamente. Según la denuncia interpuesta por la señora I.M.M. el servidor ahora trabajador del Hospital Regional, Luis Choquehuanca Panti, le firmó varios compro- misos de devolución del dinero que nunca cumplió por lo que denunció el hecho ante la Uni- dad de Estadística e Informática del Gobierno Regional-Hospital Regional.

En el nuevo audio, se escucha claramente a la denunciante decir: “me ha dicho, yo te voy acomodar, estaba desesperada, yo no soy de acá, entonces le dimos (dinero) varias personas y hasta ahora nada. Me he enfermado. El señor se llama Luis Choquehuanca Panti (…)”. Las autoridades tienen la palabra.

A la fecha, en el sector salud se advierten cobros de 3 000 soles por puestos de trabajo en dife- rentes unidades ejecutoras, así como la desaparición de 610 mil soles del CAFAE en la Gerencia Regional de Salud y el devenga- do irregular de 3 millones de so- les en el Hospital Regional.

