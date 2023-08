El nuevo presidente del Congreso aseguró que estos casos de ‘mochasueldos’, en los cuales están involucrados miembros de su propia bancada, ya están resueltos. «¿Qué puede hacer la Mesa Directiva actual?», aseveró

Alejandro Soto, nuevo presidente del Congreso, aseveró este domingo que los casos de ‘mocha sueldos’ revelados en los últimos meses ya están resueltos en el Parlamen- to y que «no correspon- den a su gestión». En ese sentido, manifestó que la Fiscalía es quien debe ver estos temas.

«Recién tengo cuatro días en el cargo. No co- rresponde a mi gestión, en el caso de congresis- tas inmersos en presun- tos temas de corrupción no somos jueces ni fisca- les, lo está investigando el Ministerio Público, hay una Comisión de Ética. Yo jamás me he mostrado a favor de las personas in- volucradas con ese tema, ya son casos resueltos ¿Qué puede hacer la Mesa Directiva actual?», aseve- ró en el programa Punto Final.

Alejandro Soto reiteró que solo las autoridades competentes se encarga- rán de sancionar a los que incurrieron en el delito de recortar sueldos. Por otro lado, dijo que no hay pro- blemas en recontratar a la trabajadora del congre- sista Edgar Tello, quien denunció haber sido des- pedida.

«Quien sanciona es la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusa- ciones Constitucionales. Vamos a conversar con la trabajadora y no tenemos ningún inconveniente en que se le pueda recontra- tar. Ese no es el problema de fondo. No me compete a mi», señaló.

La historia de recorte de sueldos comenzó con la revelación de hasta cinco congresistas cuyos traba- jadores denunciaron co- bros irregulares durante esta gestión: Katy Ugarte (no agrupada), Rosío To- rres y Magaly Ruiz (Alian- za Para el Progreso), Heydi Juárez (Podemos Perú) y María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular).

A estos casos se aña- dieron los de María Acuña (Alianza Para el Progre- so), José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular) y Edgar Tello (Bancada Ma- gisterial).

Rechaza estar investigado

Por otro lado, Alejandro Soto negó tener alguna investigación abierta y sostuvo que sus enemigos intentaron difundir acusa- ciones cuando postulaba a la Mesa Directiva.

«En este momento no tengo investigaciones pendientes, qué raro que aparezcan hoy estas de- nuncias. Han sido archi- vadas. Mis detractores, al ver que postulaba a una

Mesa Directiva, presentan esto”, precisó. El titular del Congreso también negó que ocurra un exceso de trabajado- res en el Parlamento. Por ello, no descartó que se dé una reducción gradual de empleados.

«En mi gestión no va a haber ni un trabajador de más. Ni de confianza ni de planta. Se va a respe- tar. Yo no voy a contratar a nadie más. De ser el caso habrá una reducción gradual, prudencial y ob- jetiva, revisando la labor que cada uno cumple», enfatizó.

