Hoy es lunes 31 de julio y me imagino que el último fin de semana has visto un montón de noticias sobre el extenso mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias; las marchas que hubo en su contra en varias regiones, el abuso de la represión policial no solo contra manifestantes, sino también contra periodistas y una serie anuncios que nos dicen varias cosas. ¿Qué ha pasado el último fin de semana? ¿Qué ha dicho la presidenta Boluarte en su mensaje de tres horas? Hoy te lo cuento.

