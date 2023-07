Posted on

A distritos de las provincias de Cusco, Quispicanchi, La Convención, Chumbivilcas, Canchis y Paruro

Esta última semana, las Ofici- nas de Gestión de Riesgos de los distritos de Poroy de la provincia de Cusco; Ccatca, Quiquijana y Andahuaylillas de la provincia de Quispicanchi; Yanatile de la pro- vincia de La Convención; Livitaca de la provincia de Chumbivilcas; Sicuani de la provincia de Can- chis; Omacha y Colcha de la pro- vincia de Paruro recogieron bie- nes de ayuda humanitaria ante bajas temperaturas brindadas por el Gobierno Regional Cusco a través de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS).

Más de 2,300 menores de 5 años y adultas mayores de 65 años serán beneficiados con la distribución de la ayuda huma- nitaria consistentes en buzos, frazadas y alimentos desde las oficinas de Gestión de Riesgos distritales; actividad que se con- creta gracias al trabajo articula- do entre los gobiernos locales y el gobierno regional, puesto que las municipalidades cumplieron con el llenado en las fichas EDAN y el registro en SINPAD.

Por su parte, la directora de la ORGRDS, Lic. Katia Revollar visitó las comunidades de Pau- carpata y Huillcapata, acom- pañando la entrega del apoyo humanitario realizado por la Ofi- cina de Gestión de Riesgos de la municipalidad provincial de Cus- co; a quien desde el GORE Cus- co se le otorgó kits de abrigo en beneficio de más de 400 familias de las diferentes comunidades. En esta oportunidad, la en- trega se realizó en el estadio de Rayanniyoc. Los bienes fue- ron recibidos por los represen- tantes de las comunidades de Paucarpata y Huillcapata. “Los beneficiarios están recogiendo contentos el apoyo brindado. Agradezco al Gobierno Regional Cusco y la municipalidad provin- cial de Cusco”, indicó Gregorio Quispe Daza, presidente de la Comunidad Campesina de Paucarpata Mandorani.

Cabe resaltar que el Gobierno Regional Cusco mediante la Oficina Regional de Gestión de Riesgos y Seguridad a través de su área de Gestión de Riesgos, brinda asesoría técnica perso- nalizada a cada responsable de Gestión de Riesgos de los go- biernos locales, en la elabora- ción de fichas EDAN y registros en SINPAD.

