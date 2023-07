Posted on

En un partido lleno de polémica, Atlético Grau y Garcilaso igualaron por 1-1 en el estadio Municipal de Bernal. La actuación del árbitro Alejandro Villanueva fue más que cuestionable

Los gestos de fastidio por parte de Daniel Ah- med fueron evidentes, besando el escudo de At- lético Grau en señal de protesta por la grosera la- bor del árbitro Alejandro Villanueva en el partido ante Deportivo Garcilaso. El juez convalidó un gol de los cusqueños que de- bió ser anulado e influyó directamente en el resul- tado, pues el 1-1 definiti- vo dejó un sabor amargo para los piuranos.

El autogol de Alex Ran- dal (19′) luego de un cen- tro al área de Joel López Pisano había inclinado la balanza a favor de los lo- cales, ya que en menos de veinte minutos tenían la ventaja a su favor. El ‘Rico Garci’, por su parte, había generado muy poco hasta entonces y sus me- diocampistas estaban teniendo un desempeño muy discreto en el estadio Municipal de Bernal.

Todo cambió cuando Santiago Giordana marcó el 1-1 tras un pase de Ke- vin Quevedo (23′). ¿Qué pasó? La acción del gol nació cuando en el campo de juego había dos balo- nes. Alejandro Villanueva no se percató de eso y dio por válido el tanto del argentino. No lamentable aquí fue que, a pesar de haber revisado la acción en el VAR, el colegiado persistió en su error y no varió su decisión.

Como era de esperarse, desde el banquillo de Atlé- tico Grau reclamaron aira- damente y Daniel Ahmed alzó su voz de protesta ante lo sucedido. Sin em- bargo, todo siguió igual y el 1-1 se mantuvo en el marcador, resultado con el que ambos combinados se fueron al descanso.

En la etapa comple- mentaria el trámite no cambió. Los ‘albos’ continuaron controlando el balón y generaron las mejores situaciones para conseguir nuevamente la ventaja. No obstante, la zaga de Deportivo Gar- cilaso estuvo atenta en todo momento y defendió cada intento por vulnerar la portería resguardada por Diego Penny.

Los minutos finales fue- ron muy intensos, con el ‘Pedacito de Cielo’ re- sistiendo y Atlético Grau empujando para llegar al 2-1. Lamentablemen- te para sus intereses el 1-1 no se movió más y se consumó un nuevo escándalo en el arbitraje de la Liga 1 Betsson. Los gestos de enojo de Daniel Ahmed, en circunstancias como estas, fueron más que entendibles.

