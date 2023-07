Posted on

Citando a una reconocida historiadora, la presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a la reconciliación nacional y pidió que trabajemos todos juntos por un Perú mejor, esto durante su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias

Dina pide perdón a deudos de fallecidos en protestas

En su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la jefa de Esta- do pidió disculpas a las familias de los civiles, policías y milita- res, así como a los heridos. En ese sentido, se comprometió a colaborar, junto a sus ministros de Estado, con la Fiscalía en las investigaciones por los referidos fallecimientos.

Del mismo modo, la titular del Poder Ejecutivo dijo que se- guirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que propuso firmar un pacto de reconciliación en respeto a la vida, la paz y la justicia.

«Desde este hemiciclo anun- cio, de igual manera, que mi Gobierno cumplirá las recomen- daciones de la Comisión Intera- mericana de Derechos Huma- nos sobre la materia. Y tiendo mi mano y propongo firmar un pacto de reconciliación, un pac- to por la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad», agre- gó.

Por otro lado, consideró que durante las pasadas manifes- taciones «no existió vencedo- res, ni vencidos»; puesto que la democracia permite la protesta pacífica y reclama el diálogo co- munitario.

Es así que, Dina Boluarte en su Mensaje a la Nación, se pro- nunció sobre los deudos de los fallecidos en las protestas que hubieron en su contra y ade- más, hizo un llamado a la recon- ciliación nacional.

Boluarte anuncia que la lucha contra el narcotráfico se incorpora a la agenda nacional

Durante su mensaje a la Na- ción por Fiestas Patrias, la pre- sidenta expresó que «la lucha contra el narcotráfico se incor- pora desde este momento a la agenda central de mi Despa- cho».

Lucha contra el narcotráfico

Dina Boluarte señaló que se busca enfrentar el crimen orga- nizado y los delitos relacionados con el tráfico de drogas a través de nuevos objetivos y el incre- mento del presupuesto para di- cha finalidad.

Enfrentaremos el crimen or- ganizado y los delitos conexos generados por el tráfico de dro- gas. Para ello, produciremos nuevas metas de erradicación e incrementaremos el presupues- to destinado al desarrollo alter- nativo integral y sostenible», ex- presó la mandataria.

En ese sentido, refirió que di- cha medida de esta tomando en base al avance que ha tenido el narcotráfico en el Perú, así como también, los hechos relaciona- dos con este delito.

«Una reflexión sobre el fenó- meno del narcotráfico. En el año 2016, el país tenía 40 mil hec- táreas de coca; hoy bordeamos las 100 mil», agregó.

Asimismo, destacó la labor que realiza la Policía Nacional del Perú (PNP) frente a la ex- pansión del narcotráfico, pues informó los grandes decomisos que se han dado durante la ges- tión.

«Ha erradicado cerca de 10 mil hectáreas de cultivo ilegal de coca, habiendo decomisado 49 toneladas de droga en su mayor parte pasta básica de co- caína y cocaína pura», destacó.

Seguido de eso, agregó que la PNP también ha logrado destruir «501 laboratorios de producción de droga, 31 pistas de aterrizaje clandestinas y 8.7 toneladas de insumos químicos para fabricar droga».

Creación de un Fondo Soberano de Inversión para financiar infraestructura en el sector salud y garantizar el financiamiento de pasivos pensionarios

Además, indicó que el Ejecu- tivo presentará al Congreso la creación de un Fondo Soberano de Inversión con el objetivo de financiar la infraestructura den- tro del sector salud y a la vez, garantizar el financiamiento de pasivos pensionarios.

«Propondremos al Congreso la creación de un Fondo Soberano de Inversión para financiar in- fraestructura en el sector salud y garantizar el financiamiento de pasivos pensionarios» anun- ció Boluarte durante su mensaje a la Nación.

En esa misma línea, señaló que se generarán recursos para cerrar la brecha correspondien- te a infraestructura, es decir, construcción y modernización de hospitales y centros de salud.

«Se generarán recursos para cerrar la brecha en infraestruc- tura en la construcción y moder- nización de hospitales y centros de salud y abordar nuestros pasivos pensionarios. El Fondo comenzará con una colocación de 500 millones de dólares de capital semilla para dicho fin. Lo trabajaremos de la mano con el Congreso y todos los actores relevantes para asegurar su éxi- to», agregó.

Petroquímica en el sur para garantizar demanda de gas natural y fertilizantes

En su mensaje presidencial, Dina Boluarte señaló que la pe- troquímica representa el sueño de los peruanos, que data de hace décadas, y garantiza la de- manda de gas natural y fertili- zantes en el Perú.

Otros proyectos

Por otro lado, Boluarte Ze- garra dijo que espera anunciar pronto el incremento del sueldo mínimo para poder mejorar las condiciones de vida de los tra- bajadores del país.

A detalle, sostuvo que dicho anuncio será posible si centra- les sindicales y gremios empre- sariales sostienen un diálogo en aras de optimizar las condicio- nes laborales en el Perú.

Dina Boluarte anuncia construcción de nuevos penales: «No queremos más ‘Malditos Cris’»

La presidenta Dina Boluarte anunció la construcción de nue- vos penales como medida para hacer frente a la inseguridad ciudadana.

La presidenta de la Repúbli- ca, Dina Boluarte, anunció que destinará S/300 millones para la construcción de nuevos penales.

Durante su mensaje a la Na- ción, la jefa de Estado indicó que su gobierno se ha propuesto fortalecer la lucha contra la inse- guridad ciudadana.

Inseguridad ciudadana

Las estrategias permitirán do- tar a las instituciones y al país a través de nuevos instrumentos legales.

«En esa línea, anuncio que también impulsaremos la amplia- ción y construcción de dos pena- les por un monto de 300 millones de soles que serán incluidos en el Presupuesto General de la Re- pública del próximo año. Nuestro objetivo es invertir, para el final de nuestro mandato, 1,630 mi- llones de soles en los centros de reclusión en el país», señaló la mandataria.

«Los delincuentes y crimina- les tienen que estar en el lugar que les corresponde. No quere- mos ver más «malditos Cris» en las calles, robando, secuestrando a pequeños empresarios, asesi- nando sin piedad, actuando con total impunidad», agregó.

Así, la presidenta advirtió que el combate a las bandas crimi- nales será firme, resaltanto las medidas migratorias que impon- drán contra los extranjeros que permanezcan en el país de forma irregular.

Alto índice de delincuencia

Cabe decir que la jefa de Es- tado justificó la propuesta de di- chas medidas en base al índice delincuencial que sufre el país. De acuerdo con sus propia decla- raciones, los valores de crimina- lidad en territorio peruano están altos y representan un grave de- safío para las autoridades nacio- nales.

Por esta razón, la mandata- ria anunció que su gestión tie- ne planificado poder producir 50 normas si recibe las facultades legislativas que solicitó ante el Parlamento. De dicha cifra, ase- guró que más del 60% (33 leyes) estarán dirigidas a combatir el alto índice de delincuencia que registra el Perú.

Facultades legislativas para el Ejecutivo

En esa misma línea, la presi- denta de la República, Dina Bo- luarte, pidió formalmente ante el nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto, un proyecto de facultades legislativas para poder decidir sobre medidas que permi- tan hacer frente a los crímenes que se registran en el Perú.

«Para afrontar el grave desafío de la delincuencia, presentó ante usted, señor Presidente, un pro- yecto de delegación de faculta- des legislativas al Poder Ejecuti- vo, por el plazo de 120 días, a fin de aprobar las medidas que ne- cesita hoy el Perú para enfrentar, con mayor dureza y eficiencia, a la delincuencia y la criminalidad», señaló.

De esta manera, la presidenta Dina Boluarte anunció construc- ción de nuevos penales a fin de evitar la presencia de más ‘Mal- ditos Cris’.

