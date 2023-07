Posted on

Desorganización y alto flujo turístico genera importante demanda de boletos. Desde las 5 de la mañana visitantes, esperan en la Plaza de Machupicchu, estar incluidos en listas que les permita comprar boletos

Frustración por la desorgani- zación y la probabilidad de no cumplir con su objetivo de via- je, es lo que se puede ver en los rostros de visitantes nacionales y extranjeros que llegaron hace varios días y en otros casos lle- garon hoy al distrito de Machu- picchu,conlaideadeconseguir fácilmente boletos de ingreso a la Maravilla Mundial.

Sin embargo, se dieron con la sorpresa de que las entradas no estaban disponibles, ni si quie- ra para mañana viernes, sino ya para el sábado, esto debido a que las entradas disponibles para el viernes se vendieron en su totalidad, debido al in- cremento del flujo turístico que suele darse por estas fechas de feriado largo.

Desde las 5 de la mañana, cientos de visitantes naciona- les, y de otros países del mun- do llegaron a la Plaza Manco Cápac de Machupicchu, para reci- bir la confirmación de la policía, de que podrían com- prar por fin sus boletos, debido a que las autorida- des se encargaron de registrar, un día antes, a cada uno de los viajeros de acuerdo al orden de llegada y así no generar desorden y más caos del que ya hay.

Durante el día de ayer, hubo quienes aliviados se retiraban con boleto en mano, otros como Sebastián y María José, una pareja de ecuatorianos con su bebé de 4 años en brazos, esperaban sentados en exte- riores del Centro Cultural de Macupicchu, información para poder comprar sus entradas

En tanto más visitantes na- cionales y extranjeros conti- núan llegando en las diferentes frecuencias de tren a Machu- picchu, varios de ellos con sus boletos asegurados para ingre- sar a la Llaqta Inka, pero otros también en búsqueda de un boleto que les permita concre- tar su sueño de conocer la Ma- ravilla, aunque eso signifique esperar hasta dos días para poder hacerlo.

