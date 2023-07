Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, analizó la victoria de Alejandro Soto (APP) como presidente del Congreso para el periodo 2023-2024, en una lista integrada por Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País

El nuevo presidente de la Asociación Civil Trans- parencia, Álvaro Henzler, consideró este jueves que el resultado de la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República es el «reflejo de un estado decadente» del Congreso y está «alejado de la ciu- dadanía».

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Álvaro Henzler analizó la victoria de Ale- jandro Soto (APP) como presidente del Congre- so para el periodo 2023- 2024, en una lista inte- grada por Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País.

«La elección es el refle- jo del estado decadente y alejado de la ciudadanía del Congreso. Hicimos un análisis en los últimos 30 años, las aprobaciones congresales y presiden- ciales por Ipsos y hay dos momentos que fueron las más bajas de la historia. Uno fue los últimos años con Toledo, y el último es este periodo, el periodo de BoluarteconelCongreso, con lo cual la elección de un presidente (Alejandro Soto) con tantas carpe- tas fiscales abiertas como funcionario público (…) y a la misma vez que dos contrincantes ideológi- cos que se sacaron uñas y dientes en la campaña y que ahora sean alia- dos, uno esperaría una unidad entre diferentes con una agenda común, pero hasta el día de hoy no hemos escuchado nin- gún elemento común de prioridad a partir de esa alianza», dijo.

Álvaro Henzler explicó que la situación actual no solo es culpa de la clase política, sino que hay una responsabilidad impor- tante de la ciudadanía, ya que ellos deben informar- se y votar adecuadamen- te. Además, aclaró que este problema no se va a solucionar «mañana o el próximo año». «Lo grave de nuestras situación es que hemos perdido las mínimas cos- tumbres de convivencia democrática. En el pasa- do reciente un rival políti- co podía consensuar, con- versar y escuchar. ¿Hoy que vemos? el insulto, la etiqueta, el ninguneo como una práctica común entre políticos y ciudada- nos. Lo que Transparencia quiere hacer en este nue- vo periodo es retomar la costumbre de que entre personas que pensamos diferente podamos con- versar», señaló.

«Ninguna reforma política electoral»

De otro lado, Álvaro Henzler recordó que hasta el momento el Congreso no tiene «ninguna reforma política electoral aproba- da», a pesar que hace un tiempo los congresistas en contra del adelanto de elecciones señalaron que primero era necesario una reforma política.

«La Coalición Ciudada- na, que Transparencia promovió y consensuó, entre gente de derecha e izquierda, siete refor- mas importantísimas que además tuvieron amplio soporte de la ciudadanía. Lo presentamos a la Co- misión de Constitución, lo presentamos al Legislati- vo, y hasta el día de hoy no hay ninguna reforma aprobada», lamentó.

