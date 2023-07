La Cámara de Comercio de Cusco estimó que ante el anuncio de más movilizaciones los visitantes extranjeros no vendrán, ocasionando pérdidas económicas en el sector turismo

Fernando Santoyo, di- rector del Centro de Es- tudios Empresariales de la Cámara de Comercio de Cusco, aseguró que a causa de la convocato- ria a manifestaciones del pasado miércoles, 19 de julio, unos 1 800 turistas cancelaron su viaje a la región. Según el funcio- nario, esto representa el 4 % en reservas hoteleras y cerca de 200 mil soles que no ingresaron a la economía local.

El representante indicó que la afectación no sería solo esa, pues se calcu- la que para lo que resta de los meses de julio y agosto dejarán de ingre- sar al menos 7 mil per- sonas, pues al no haber una perspectiva clara de convivencia pacífica, los visitantes extranjeros han decidido no venir al Perú. ‘Hemos registrado, en nivel de reservas hotele- ras, el 4 % de cancelacio- nes que si bien es cierto parece un número bajo, la repercusión es mayor. Es dinero que no ingresa a la economía del Cusco, vale decir artesanos, transpor- tistas, restaurantes, alo- jamientos perjudicados’, señaló.Fernando Santoyo aseveró que hay necesidad de trabajar en Cusco, por ello es que no se vio la participación masiva de la ciudadanía en esta convocatoria que tuvo una agenda política.

El funcionario señaló que, de continuar las con- vocatorias y protestas en Cusco, se afectará la re- activación económica de la región imperial, que en comparación de cifras de prepandemia, no ha lo- grado generar ingresos ni al 50 % de lo que se pudo lograr en esos años.

Actividades se dieron con normalidad

El jefe de la Macro Re- gión Policial del Cusco, general Javier Vela, afir- mó que las actividades del último miércoles en la ciudad se desarrollan sin problemas en medio de las protestas contra el go- bierno de Dina Boluarte.

Las operaciones aéreas en el aeropuerto Alejan- dro Velasco Astete se han dado sin sobresal- tos, aunque con las res- tricciones para el ingreso de personas y vehículos, pues solamente se per- mite el paso de pasajeros con boletos de viaje.

El jefe policial añadió que de la misma manera en Machupicchu, la llegada de trenes e ingreso a la Llaqta Inka continúa sien- do normal. El oficial indicó que las actividades en la ciudad se desarrollan sin problemas.

