La refrigeradora, la lavadora o la televisión son aparatos considerados como los más consumidores de electricidad, pero hay un artefacto que al no desenchufarlo gasta más que los electrodomésticos antes mencionados

Electrodomésticos como la lavadora, el televisor o la refri- geradora son usados en diver- sos hogares a diario, por lo que muchas personas creen que son los que más consumen energía eléctrica. Ello se debe princi- palmente a que estos electro- domésticos están presentes en hábitos comunes como lavar la ropa, mirar una serie de TV o conservar alimentos.

Asimismo, algunos artefactos como la refrigeradora son con- siderados como los más consu- midores de electricidad al estar conectados y encendidos todo el tiempo; sin embargo, es otro aparato el que ocupa más luz. ¿De cuál se trata? Te contamos.

¿Cuál es el aparato que más electricidad gasta si no se desenchufa?

Según el Ministerio del Am- biente (Minam), no son ni la refrigeradora ni la televisión los artefactos eléctricos que consu- men más energía al estar apa- gados, pero enchufados. El apa- rato que gasta más luz eléctrica al dejarse conectado es la laptop o también conocida como com- putadora notebook.

De modo que según la entidad, la computadora portátil consume en promedio si se usa ycargaalavez44vatios,ysise emplea el artefacto en modo de espera gasta 15 voltios, pero si se apaga y continúa enchufada es capaz de consumir 8, 9 vol- tios.

Eso no es todo, pues si solo se deja el cargador de la laptop o notebook enchufado, gasta 4, 42 voltios. De ese modo, supe- ra a la televisión que consume 2, 88 si se trata de una pantalla convencional y 1, 13 voltios si es un monitor LCD.

Asimismo, el consumo de una laptop o computadora notebook apagada, pero enchufada, es ma- yor que el electrodoméstico con- siderado como el que más gasta energía: la cocina eléctrica. Este último, si permanece enchufado, consumen 4,21 voltios.

¿Qué otros electrodomésticos consumen energía aunque estén apagados?

Si quieres ahorrar en el con- sumo de energía eléctrica y pa- gar menos en el recibo mensual, tienes que saber cuáles son los otros electrodomésticos que es preferible mantener desconec- tados, según el Ministerio de Ambiente (Minam).

TV: cuanto está apagada, pero enchufada, consume 2,88 voltios. En cambio, los monito- res LCD consumen 1,38 voltios cuando están en modo de espe- ra y 1,13 voltios cuando están apagados, pero conectados.

Aire acondicionado: si no se desenchufa consume casi 1 watt.

Cafetera: cuando no está en uso, pero está enchufada, con- sume 1,14 voltios.

Horno microondas: emplea 3,08 voltios sin estar funcio- nando, pero si se deja la puerta abierta y está enchufado, consu- me 25,79 voltios.

Computadora de escritorio o PC: en modo espera, usa 21 vatios y cuando está apagada, pero sigue enchufada , consume 2,84 voltios.

Impresora: si se deja en modo de espera, este electrodo- méstico consume un promedio de 5 voltios por hora.

¿Qué electrodoméstico consume más energía mien- tras está en funcionamiento?

De acuerdo al informe de Osi- nergmin, la cocina eléctrica es el electrodoméstico que consume más energía, ya que necesita 4.500 watts de potencia para operar. Por tanto, supera a otros artefactos, como la lavadora, 400 watts; microondas, 100 watts; o refrigeradora con 200 watts. No obstante, el consumo de energía del artefacto depen- derá del nivel de calor seleccio- nado, cantidad de alimentos que se cocinas o tamaño de olla.

¿Cuál es la mejor hora para usar la terma o ducha eléctrica y ahorrar en el recibo de luz?

La hora ideal para usar la ter- ma o ducha eléctrica, y ahorrar en el recibo de luz, es entre las 11.00 p. m. y 8.00 a. m. Vale indicar que la medida imple- mentada en el país aplicará, primero, para 100.000 usuarios. De acuerdo con el organismo, se prevé que la tarifa de energía eléctrica por horas se extienda a todos los hogares.

