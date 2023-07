Posted on

Efectivo policial solicitó dinero a conductor extranjero para no proseguir con su intervención

Pedro Raúl Serrano Mamani, Sub Oficial Brigadier de la Policía de Protección de Carreteras, fue condenado a cinco años de pena privativa de libertad efectiva a través de Sentencia de Termina- ción Anticipada contenida en la Resolución N° 04 de fecha 19 de junio de 2023, emitida por el 8° Juzgado de Investigación Prepa- ratoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusco, por ser autor del deli- to de Cohecho Pasivo Propio en el Ejercicio de la Función Policial en agravio del Estado.

El Fiscal Provincial del Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía Especializada en De- litos de Corrupción de Funcionarios de Cusco, Alan Fabricio García Pérez, sustentó el acuer- do de Terminación Anticipada ante el 8° Juzgado de Investi- gación Preparatoria Especializa- do en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusco, mismo que aprobó el referido acuer- do arribado entre el imputado, el representante del Ministerio Público y la Procuraduría Antico- rrupción de Cusco.

Según las investigaciones efectuadas, se logró determinar la responsabilidad penal deriva- da de la solicitud ilícita de 500 soles que Pedro Raúl Serrano Mamani efectuó en fecha 01 de octubre de 2022, ello en el marco de la intervención del ciudadano uruguayo José Abel Cerrato Ortiz debido a que su vehículo registraba orden de requisitoria por pérdida de placa; siendo así que el efectivo policial solicitó una dádiva económica con el fin de omitir la intervención que correspondía,hecho que fue registrado en vídeo por el intervenido. Fueron estas razones por las que, mediando un proceso es- pecial de simplificación procesal, se acordó la pena de cinco años de pena privativa de libertad efectiva; la inhabilitación por cinco años conforme lo prescrito en los incisos 1, 2 y 8 del artí- culo 36° del Código Penal; y la reparación civil de S/ 10,000.00 que fueron cancelados por el imputado.

La entrada Fiscalía Anticorrupción, consigue sentencia de 5 años de pena privativa de libertad efectiva para brigadier de policía de carreteras se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP