Posted on

Ante funcionamiento de 168 ladrilleras informales e ilegales del distrito de San Jerónimo, que producen gases altamente tóxicos y cancerígenos, para la población y el medio ambiente

La Corte Superior de Justicia del Cusco emitió una resolución el último martes la resolución 059 que ordena por segunda vez el cierre de las 168 ladri- lleras informales ubicadas en el distrito de San Jerónimo. Di- cha medida debe ser cumplida en un plazo de 20 días, y de no acatarse, el Poder Judicial po- dría iniciar denuncias contra los responsables.

El abogado Mario Quispe, in- tegrante del colectivo ambien- talista Vida y Salud, refirió que tras la emisión de este nuevo documento no existe justifica- ción de por medio para que no se proceda con la intervención de las ladrilleras informales. Por ello el letrado exigió al alcalde de San Jerónimo, Máximo Rima- chi, cumplir con la ley, ya que de resistirse podría terminar

preso; además de indicar que la contaminación de los hornos ha daño irreparablemente la salud de cusqueños y foráneos.

El asesor legal del colectivo lamentó que, se hayan buscado estrategias para el cumplimien- to de la sentencia judicial. Por ello aseveró que probablemen- te habría compromisos mutuos entre el alcalde y los ladrilleros del distrito.

La entrada Emiten resolución para que en 20 días cierren ladrilleras informales de San Jerónimo se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP