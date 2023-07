Posted on

Con clases escolares suspendidas, así como el servicio de trenes a excepción de tramo Ollantaytambo – Machupicchu, y con el transporte urbano y mercados operando con normalidad

En la región de Cusco se tomó la decisión de que los menores no acudan a las aulas como una manera de prevención ante lo que podría ocurrir durante las manifestaciones de hoy.

Las autoridades de Educación de Cusco decidieron este martes suspender las clases presencia- les en dichas regiones ante las anunciadas movilizaciones con- vocadas para mañana miércoles 19 de julio. Esto en medio de la denominada ‘Toma de Lima’.

La Gerencia Regional de Edu- cación recomienda a los direc- tivos de las 14 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) disponer el trabajo virtual, to- mando en cuenta las acciones de protesta programadas por diversas organizaciones sociales para hoy miércoles.

‘Con la finalidad de salvaguar- dar la integridad y salud de los estudiantes, docentes, trabaja- dores administrativos y padres de familia de los colegios en el ámbito de Cusco, se exhorta a los directores de las 14 UGEL, previa evaluación y balance de la coyuntura en el ámbito de su jurisdicción, tomar las me- jores decisiones para proteger a la comunidad educativa de las situaciones de riesgo que se pudieran presentar, como consecuencia de las acciones y diversas manifestaciones que implementen las organizaciones sociales’, manifestaron.

Transporte público y mercados con normalidad

La Asociación de Transportis- tas del Cusco, encabezada por su presidente Estanislao Alegre, ha declarado que el sector del transporte público ha decidido no unirse a esta acción de pro- testa.

Estanislao Alegre, presidente de la Asociación de Transpor- tistas del Cusco, enfatizó que su gremio ha llegado a una de- cisión unánime de no partici- par en la huelga. «No vamos a detener nuestras actividades», afirmó. Alegre también destacó que respetan la postura de otros sectores que sí se sumarán al paro. Explicó que la difícil situa- ción económica que atraviesa el país, junto con los daños sufri- dos por sus vehículos durante protestas anteriores, son los motivos principales detrás de su determinación.

El dirigente hizo hincapié en que, durante el periodo com- prendido entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, los transportistas respaldaron las manifestaciones contra el go- bierno y el Congreso. Sin em- bargo, lamentablemente, mu- chas de sus unidades fueron objeto de vandalismo y no re- cibieron ninguna compensación por parte de los manifestantes. Como resultado, los propietarios de los vehículos tuvieron que asumir los costos asociados a los daños sufridos.

Los mercados de la ciudad también abrirán con normali- dad, sobre todo aquellos que son administrados por la Mu- nicipalidad, indicaron que los comerciantes desean seguir trabajando, pues sus econo- mías se vieron golpeadas por los conflictos sociales a inicio de año.

Aeropuerto Alejandro Velasco Astete

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comer- cial – Corpac S.A. emitió un comunicado en el que indica, que, con la finalidad de garan- tizar la seguridad de los pasa- jeros y las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Cusco, se ha dispuesto res- tricciones en el ingreso de ve- hículos a las instalaciones del aeropuerto, ante la anunciada medida de protesta. Es así que el ingreso al aeropuerto será de manera peatonal y autoriza- da únicamente a los pasajeros que tengan boleto de viaje, y solo se permitirá el ingreso de acompañantes que tengan esa necesidad. La medida se aplica a partir de las 15:00 horas de ayer.

Suspensión parcial de servicio de trenes

A través de un comunicado emitido por Ferrocarril Transan- dino S.A., informaron que se suspenderán las siguientes ope- raciones:

– En el ferrocarril sur oriente: Suspensión de las operaciones ferroviarias en el tramo entre Cusco y Ollantaytambo. Limitán- dose la circulación de trenes sólo al tramo: Ollantaytambo – Hi- droeléctrica, y viceversa.

– En el ferrocarril sur: Suspen- sión de las operaciones ferrovia- rias en el tramo entre Cusco, Ju- liaca y Puno y el tramo: Juliaca – Imata.

Por esta razón, en comunica- ción telefónica con los represen- tantes de la empresa ferroviaria Inca Rail y Peru Rail indicaron que acatarán la medida estable- cida por la concesionaria Ferro- carril Transandino – FETRANSA, por lo que quedará suspendido sus servicios y solo operarán la ruta Ollantaytambo – Machupic- chu, además que brindarán faci- lidades a los turistas que se vie- ran afectados por el paro.

Desde la Dirección de Cultura Cusco – Machupicchu, se brinda- rá facilidades a los turistas afec- tados por el paro, para ello los visitantes deberán presentar la impresión del boleto de ingreso a Machupicchu.

La entrada Con suspensión de varios servicios e implementaciones de restricciones se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP