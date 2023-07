Y otra persona gravemente herida, ambos ocupantes del vehículo motorizado

Trágico deceso encon- tró una joven mujer y su acompañante resulto con graves lesiones, como consecuencia del impacto del vehículo menor que los transportaba contra un poste de alumbrado públi- co; penoso suceso regis- trado en el sector de Lares Pampa s/n del distrito de Urubamba.

María Fernanda Alanya Mora (18), conductora de la motocicleta lineal, fa- lleció como resultado del grave accidente de trán- sito y resulto con lesiones severas la adolescente Aracely G.H. (17).

La acción policial se pro- dujo en circunstancias que personal PNP realizaba patrullaje motorizado y a mérito de llamada telefó- nica del MINSA Urubam- ba, se constituyó a dicho nosocomio, donde verifico la presencia de un cuerpo de sexo femenino tendido sobre una camilla, sin sig- nos vitales, el cual corres- ponde a la persona María Fernanda Alanya Mora, conforme certifico el me- dico de turno quien refiere que la persona en mención llego sin signos vitales, diagnosticando ‘Causa de muerte traumatismo in- tracraneal no especificado y hemoperitoneo por trau- matismo intra abdominal’, del mismo modo agentes del orden observaron so- bre una silla de ruedas a la menor de nombre Ara- cely G. H., misma que fue atendida por el medico de turno, quien diagnostico ‘Traumatismo intracranea- no especifico y herida en pierna derecha’, siendo evacuada a la ciudad del Cusco por la gravedad de sus lesiones.

Personal PNP intervi- niente al realizarse las indagaciones, ambas jó- venes habrían participado en el accidente de tránsi- to (choque), contra poste de alumbrado público, en circunstancias que se des- plazaban a bordo del ve- hículo menor de placa de rodaje 4376-5X, marca ITALIKA conducida por la fallecida.

La entrada Motocicleta choca contra poste de alumbrado público y deja una fallecida se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP