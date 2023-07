Oscar Valencia manifestó que cuando recibieron los reconocimientos en Lisboa – Portugal, todos centraron su atención en las placas de oro y plata, pero no en el Pergamino, debido a que no le dieron mucha importancia

El ex alcalde del dis- trito de Machupicchu, en la región Cusco, Óscar Valencia, manifestó que solamente se debe re- visar bien en la sede del Municipio de Machupicchu y otros lugares, para en- contrar el Pergamino que fue entregado en el 2007 como parte del reconoci- miento de Machupicchu como Maravilla del Mundo Moderno.

Añadió que cuando reci- bieron los reconocimientos en Lisboa – Portugal, todos centraron su aten- ción en las placas de oro y plata que les entregaron, pero no en el Pergamino, debido a que no le dieron mucha importancia pues hay resoluciones, docu- mentos y otros que se en- tregan a las autoridades. Sin embargo, añadió que esta debe aparecer de to- das maneras.

La ex autoridad distrital de Machupicchu dijo que ya fue citado por la Fiscalía el próximo 24 de ju- lio, y deberá asistir con su abogado. Dijo que irá con gusto a responder pues el dejó las placas exhibiéndose en la Plaza de Machupicchu.

Finalmente, el ex alcal- de Óscar Valencia, indicó que no se realizó el in- ventario de estos recono- cimientos en su momen- to, pero a partir de esta experiencia debe hacerse así, para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir.

