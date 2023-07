Realizaron un plantón en los exteriores de la institución

Los trabajadores de SU- NAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) – Cusco piden una nueva escala remunerativa de acuerdo a una designación de cargos de manera meritocrática, denuncian actos discriminatorios hacia los trabajadores CAS y recla- man el pago del bono ob- tenido en el año 2020 que por motivos administrati- vos no fue cumplido.

Carlos Torres represen- tante de los trabajadores de SUNAT Cusco, declaró que están en pie de lucha por los incumplimientos de las resoluciones judiciales que desde el año 2008 han sido ignoradas por la alta dirección pese a una orden del Poder Judicial.

Mencionó que existen problemas en la designa- ción de cargos dentro de la institución los cuales no son meritocráticos, sino designados directamente por los representantes de la administración. ‘Los car- gos deben ser concursados y obtenidos por las per- sonas con mejor y mayor capacidad como antes su- cedía en la administración tributaria, la última carrera meritocrática se dio en el año 2002’ añadió el repre- sentante.

Sobre los actos discrimi- natorios hacia los trabaja- dores CAS indicó que son de nivel laboral, que dichos trabajadores realizan las mismas funciones que los demás y deberían ingre- sar al sistema laboral que

se tiene. ‘Los actos discri- minatorios no se pueden generalizar en que si eres blanco o negro, no me re- fiero a discriminaciones racialessinoalalaborque realiza cada trabajador que no son nombrados’ explicó.

Torres también mencionó que en el año 2020 se ob- tuvo un bono, el cual pasó a ser sujeto a una acción judicial en el que se ganó y quedó debidamente pre- supuestada. Sin embargo, no ha sido pagado el bono por incumplimiento de la administración.

‘En esta semana se reali- zará una reunión de todas los frentes sindicales para determinar una paraliza- ción nacional en caso de que no se escuchen nues- tras demandas’ finalizó.

La entrada Trabajadores de SUNAT reclaman meritocracia en la designación de cargos se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP