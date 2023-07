Posted on

E imponen 243 papeletas de infracción al reglamento nacional de tránsito

Pese a las reiteradas cam- pañas de concientización a cargo de la Unidad de Transito y Seguridad Vial a conducto- res de vehículos particulares, buses y camiones, ayer mar- tes durante operativo policial inopinado ‘Impacto 2023’, en distintos puntos de la ciudad del Cusco, intervinieron y de- tuvieron 15 irresponsables conductores al volante de sus unidades motorizadas en estado de ebriedad, los mismos que antes de su intervención realizaban maniobras teme- rarias, poniendo en grave pe- ligro su integridad física y la de peatones.

Los imprudentes e irres- ponsables conductores in- tervenidos se encuentran in- mersos en el delito de peligro común al encontrárseles pre- sencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a los previsto en el Código Penal, comprobado con el examen cuantitativo de dosaje etílico, y con ello, incurrir en Infrac- ción Muy Grave, que sanciona con: Suspensión de la Licen- cia de Conducir por tres años y la multa de S/. 2,475.00.

Durante la acuciosa la- bor policial permitió inter- venir más de mil vehículos entre particulares, buses de servicio urbano y de carga, imponiendo 243 papeletas de infracción al reglamento nacional de tránsito, como: Conducir sin tener coloca- do el cinturón de seguridad; conducir vehículo automotor sin tener licencia de condu- cir o permiso provisional; no respetar las luces de los se- máforos ni detenerse en luz ámbar; hablar por celular mientras maneja; No respe- tar los cruceros peatonales, entre otras.

Además, la Policía Nacio- nal, inmovilizó 10 vehículos mayores con orden de cap- tura y condujo 10 unidades motorizadas al depósito ofi- cial de vehículos por diversas infracciones Muy Graves.

