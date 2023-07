Según compañeras cercanas a la menor, días antes de su desaparición actuaba de forma extraña, pero no era tan notorio ya que la menor era reservada y estudiosa

El paradero de la adolescente Flor Milagros Huillca Chilo de 15 años de edad, es desconocido. Se reportó su desapari- ción el martes 11 de ju- lio al promediar las 8.00 pm, hora en la que la es- tudiante no retornaba de su colegio, lo que alertó a sus familiares. Su her- mana mayor, Ana Gisele Huilla Chilo y sus padri- nos, Vladimir Russo Salas Quispe y Martha Condori Peralta denunciaron la desaparición de la me- nor en la Comisaria PNP Tahuantinsuyo. Hasta el momento no hay rastro alguno de la menor.

Tayna Huilla Chilo, ma- nifestó que su menor hermana salió de su casa ubicada en el Jr. Atahuall-

pa a la altura del paradero Recoleta a las 12.30 pm con dirección a su colegio Fortunato L. Herrera; sin embargo, no entró a su centro de estudios. Según las cámaras de la zona fue vista por última vez a las 12.36 pm, en la esquina de la Institución Educativa Clorinda Matto de Tur- ner del Cusco.

‘Lo único que pido es que me ayuden a dar con el paradero de mi her- mana, ella es parte fun- damental en mi familia, y nos encontramos preo- cupados y desconsolados por su desaparición’, soli- citó Tayna Huilla.

Dato:

La menor tiene la tez mestiza, mide 1.50, sus ojos son grandes de color negro, la na- riz recta, cara ovalada y de contextura del- gada. La menor vestía el buzo del colegio Fortunato l Herrera del Cusco, llevaba un sombrero del color de su buzo institucional y tenía una mochila negra con colores”. Se- gún describe su hermana quién la vio por última vez.

