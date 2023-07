Posted on

Con gol de José Cevallos, el cuadro ecuatoriano dio el golpe en el primer round por los play offs de la Copa Sudamericana. La revancha para el cuadro de Tiago Nunes será el próximo miércoles, en Ecuador.

La ilusión en Sporting Cristal estaba -tendría que mantenerse- intac- ta: los dirigidos por Tia- go Nunes sostenían una racha de 15 partidos invitos (entre la Liga 1 Betsson y el certamen internacional) y, a su vez otra vez, venían de lograr el pase a los play offs de la Sudamericana 2023 tras igualar 1-1 con Flu- minense en el mismísimo Maracaná. Ahora, pese a todos esos antecedentes, el cuadro bajopontino no tuvo la oportunidad de volver a reflejar su me- jor versión, de romper la muralla diseñada por Emelec y, de esta mane- ra, se fue con las manos vacías en este primer round. La revancha será el próximo miércoles, en Ecuador.

En el arranque del com- promiso, el cuadro Tiago Nunes dejó en claro que una de sus principales fortalezas de ataque se iba a dar por el sector de Joao Grimaldo; por ello, a los dos minutos Jesús Castillo buscó -con un pase largo- al extremo (este último falló en el control). Lo que vino des- pués, de alguna manera, reflejó lo luchado que se hizo el cotejo: Ignácio Da Silva, por ejemplo, recibió una tarjeta ama- rilla por un fuerte ingreso contra el ‘9′ Alejandro Cabeza y Carlos Villalba – por su parte- también fue amonestado, luego de un de ir con todo ante Ale- jandro Hohberg.

Ahora, es probable que a los 39′ se haya regis- trado la jugada de mayor peligro durante los pri- meros 45: Jesús Castillo se equivocó en salida y el esférico llegó a los pies de Bryan Carabalí, lateral izquierdo de Emelec. El zurdo remató y la pelota pasó cerca del arco Re- nato Solís. Luego de ello, ambos planteles se fue- ron al entretiempo.

En el arranque de la segunda mitad, Sporting Cristal sufrió a los 52 mi- nutos: José Cevallos in- gresó al área celeste y no desaprovechó la asisten- cia de Miller Bolaños. Des- pués de ello, Tiago Nunes movió su pizarra: envió a Washington Corozo y Jos- tin Alarcón por Alejandro Hohberg y Jesús Castillo, respectivamente. Otro de los cambios que ensayó el técnico brasileño fue el de Leandro Sosa por Jhilmar Lora. ¿El obje- tivo? Ganar espacio por el sector derecho. Nunca encontró claridad en los últimos metros.

Otro de los ingresos que llamó la atención fue el de Nicolás Pasquini, quien debutó con la ca- miseta celeste. En medio de todo ese panorama, los minutos corrían y el cuadro local adelantaba sus líneas; entonces, casi llega el empate sobre los 86′: Joao Grimaldo in- gresó al área y sacó un fuerte remate, el cual fue desviado por el guarda- meta Pedro Ortiz. Luego de ello, el marcador no se moverías más en el Estadio Nacional. El se- gundo round será en una semana, en Ecuador. Es la última chance de los rimenses.

