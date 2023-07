Posted on

‘Las manifestaciones serán bajo la autonomía de cada provincia ese es el acuerdo al que se llegó, aquí en nuestra ciudad no se realizará ningún tipo de movilización’ dijo el dirigente

Walter Torres Orcón, presidente de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco se pronunció sobre el rechazo de diferentes gremios y asociaciones con res- pecto a las nuevas ma- nifestaciones convocadas para este 19 de julio.

El dirigente de la FARTAC, informó que existe comunicación con regiones del sur para manifestar su voz en la ciudad de Lima e indicó que a la fecha se tienen coordinaciones con las otras regiones del país, para que las manifestaciones se realicen de manera conjunta, así mismo indicó que en la macroregión sur del país, tienen el firme compromiso de reiniciar las protestas en la ciudad capital y estas serán hasta lograr el objetivo.

Con respecto a la conferencia que se dio en la Cámara de Comercio del Cusco donde varios gremios y asociaciones civiles mostraron su re- chazo a nuevas manifestaciones, el dirigente de la FARTAC dijo lo siguiente ‘Las manifestaciones serán bajo la autonomía de cada provincia ese es el acuerdo al que se llegó, aquí en nuestra ciudad no se realizará ningún tipo de movilización; noso- tros viajaremos a Lima y no habrá toma de la ciu- dad, solo realizaremos una movilización pacífica y nuestra región del cusco estará presente»

‘Aquí en nuestra ciudad no realizaremos ningún tipo de protesta o bajada de bases, hasta el momento no se convocó a ninguna comunidad campesina, por el momento estamos trabajando con las rondas campesinas. El 19 no se realizará ninguna mani- festación estaríamos en contra de nuestro pueblo ya que nos encontramos en una situación crítica’ finalizó el dirigente.

La entrada Dirigente de la FARTAC anuncia que no habrá movilizaciones en Cusco se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



