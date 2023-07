Posted on

La empresaria investigada y dueña de la compañía inmobiliaria Marka Group dijo ante la Fiscalía que las entregas de coimas se las comentó el propio Salatiel Marrufo

Sada Goray señaló que el propio Salatiel Marrufo le comentó que el expre- sidente Pedro Castillo sa- lía de Palacio de Gobierno en horas de la madru- gada y «encapuchado» para recibir la «planilla» que este le entregaba de manera mensual junto con el exministro Geiner Álvarado. La empresaria menciona, además, que el monto a recolectar bordeaba los 175.000 so- les, en circunstancias que el investigado trabajaba como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda.

«Marrufo me hacía va- rios comentarios sobre el presidente Pedro Castillo cuando me hablaba de él se refería como dos, tres o veintitrés, así lo llama- ba. Él decía que estaba encargado de conseguir su planilla mensual de 175.000 soles para el pre- sidente. Me dijo que de esa plata le daba 10.000 soles mensuales a cada uno de sus hermanos y la diferencia se la entre- gaba al presidente», dijo la empresaria inmobiliaria al ser consultada sobre la entrega de los 4 millones de soles para los compro- misos políticos.

Sobre ello destacó: «Me dijo que las entre- gas de dinero lo hacía en horas de la madrugada conjuntamente con Gei- ner Alvarado, ministro de Vivienda. Me dijo que el ‘veintitrés’, es decir Pedro Castillo, salía de Palacio de Gobierno en- capuchado y que se en- contraban en un carro en el camino».

En su declaración ante la Fiscalía, la investigada por sus vínculos con el gobierno de Pedro Castillo en el fondo Mivivienda in- dicó que Salatiel Marrufo, incluso le precisó que, en una ocasión, fue a dejar el dinero a San Juan de Lu- rigancho donde vivía una hermana de Pedro Casti- llo.

«Recuero que él se re- fería al dinero como café, incluso una vez me dijo que estaba yendo a San Juan de Lurigancho a en- tregar a una de sus her- manas de Pedro Castillo la planilla del mes. No recuerdo el nombre de la hermana del presidente que llevó el dinero a San Juan de Lurigancho», sen- tenció.

En último viernes, la empresaria inmobiliaria Sada Goray Chong lle- gó al aeropuerto Jorge Chávez procedente de Tampa, Florida, para ren- dir su testimonio ante el Equipo Especial de Fisca- les contra la Corrupción del Poder (EFFICCOP). Sin embargo, sin su co- nocimiento, la Fiscalía cambió la situación legal de la propietaria de Marka Group y la incluyó como parte de una organización criminal. De esta manera, fue detenida en las insta- laciones del hotel Costa del Sol, ubicado en el ter- minal aéreo.

Además del arresto de Sada Goray, el EFFICCOP solicitó la intervención de 15 personas. Empero el magistrado Justiniano Ro- mero autorizó solamente la aprehensión de Sada Goray Chong, de su exes- poso Luis Mesones Odar, del expresidente del Fon- do Mivivienda (FMV) Pe- dro Arroyo Marquina, del exdirector del FMV Roger Gavidia Johanson y del periodista Mauricio Fer- nandini Arbulú.

