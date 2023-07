Posted on

Nuevo caso de feminicidio en Sicuani – Canchis. Autor de crimen, a pesar que intentó evacuar a su conviviente a hospital, médicos no pudieron hacer nada para salvarla

Una docente de 36 años de edad y madre de dos hijos, pereció a manos de su pareja en Cusco, donde fue víctima de feminicidio en la localidad de Sicuani.

El hecho se suscitó la madrugada del último miércoles, aproximadamente a las 04:00 horas, cuando las pequeñas hijas de Marina Ramos, salie- ron a la calle gritando y llorando, a fin de alertar a sus vecinos sobre el mal- trato que sufría su madre en el interior de su vivien- da.

Moradores del barrio de Trapiche salieron en ayu- da de la mujer, quien ha- bría sido conducida por su atacante hasta el Hospital de EsSalud de Sicuani, donde los médicos lucha- ron por salvarle la vida, pero pereció víctima de un shock hipovolémico, por abundante pérdida de sangre.

La Policía informó que el sujeto identificado como Juan Valdivia (45) fue in- mediatamente capturado y conducido hasta la co- misaría del sector, acusa- do por el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud (feminicidio).

Desde el mencionado nosocomio señalaron que la víctima presentaba profundos cortes en dis- tintas partes del cuerpo, al igual que una de sus hijas de 10 años de edad, que también habría resultado lesionada cuando in- tentaba defender a su ma- dre del feroz ataque.

La víctima deja dos pe- queñas en la orfandad. Se supo que el imputa- do tendría antecedentes por violencia familiar, el caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada de Canchis.

