En emotivo mensaje agradece a docentes por su entrega en la formación de las futuras generaciones

En un mensaje con motivo del Día del Maestro, la ministra de Educación, Magnet Márquez, saludó a los docentes del país y les agradeció por su entrega y dedicación en favor de nuestros niños y jóvenes.

Asimismo, reiteró que el Ministerio de Educación seguirá haciendo esfuerzos para mejorar sus condiciones de trabajo y su formación profesional. ‘Reconocemos a los maestros como la célula más importante del sistema educativo, porque de ustedes depende la formación de las generaciones que son el futuro del país. Sabemos que pueden faltar muchas cosas materiales, pero no la responsabilidad y el cariño que ustedes ponen en su labor en las escuelas’ dijo en un emotivo mensaje.

Márquez afirmó que el gobier- no, y en especial el Ministerio de Educación, han logrado importantes avances en el reconoci- miento de esa labor y el impac- to que tiene en la formación de nuestros niños y jóvenes. Al res- pecto, mencionó que se asigna- ron 1,200 millones de soles para el pago de la deuda social a los maestros, auxiliares y personal administrativo.

Igualmente, señaló que se cumplió con la entrega de una bonificación especial de 950 so- les y de los aumentos y reajus- tes salariares con el fin de que puedan desarrollar su labor en mejores condiciones.

‘Ahora estamos desarrollan- do el programa de capacitación docente a 120 mil maestros de todo el país. Reconocemos su deseo de capacitación y la nece- sidad de mantenerse actualiza- dos para brindar una educación de calidad. Por eso, vamos a ofrecerles posibilidades de ac- tualización en temas pedagógicos, tecnológicos y de desarrollo personal, con el objetivo de for- talecer sus habilidades y com- petencias para que continúen influyendo positivamente en la formación de nuestros estudian- tes’, afirmó.

Márquez indicó que en el sec- tor educación hay muchos retos por delante, pero expresó su confianza de que, con el aporte de los maestros, se podrá su- perar cualquier obstáculo para seguir construyendo un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad.

‘En este Día del Maestro, les expreso mi más profundo agra- decimiento por su dedicación, entrega y pasión por la ense- ñanza y nos comprometemos a seguir trabajando codo a codo con ustedes, escuchando sus necesidades y promoviendo po- líticas que fortalezcan su labor y bienestar’, dijo finalmente.

