Cienciano goleó 3-0 a César Vallejo en el Estadio Mansiche de Trujillo y se posiciona en los primeros puestos del Torneo Clausura

Sacó petróleo en corral ajeno. Cienciano sumó tres puntos muy impor- tantes en el Clausura de la Liga1 Betsson luego de golear 3-0 a la U. César Vallejo en el mismísimo Mansiche de Trujillo.

Los cusqueños, que no ganaban hace tres parti- dos (1E, 2D), fueron muy inteligentes para hacerle daño a un equipo trujillano que pagaron muy caro los gruesos errores del bloque defensivos del cuadro ‘Poeta’.

Los dirigidos por Ge- rardo Ameli se pusieron en ventaja en la agonía del primer tiempo cuando Leonel Solís, en gran defi- nición, superó la valla de un dubitativo Rabines.

Para la segunda mitad, el uruguayo Sebastián

Abreu arriesgó mucho más en ataque con los in- gresos de Norohna, Fuen- tes y Madrid, pero atrás, en defensa, Vallejo ofre- ció muchos espacios que fueron bien aprovechados por la velocidad y habili- dad de Hurtado, Pacheco y el propio Garcés.

Propio de ello fue que, a los 66 minutos, Yhirbis Córdova puso el segundo ante la sorpresa de los hinchas que se dieron cita al Mansiche.

Pero, no sería todo, ya que Ángel Ojeda aprove- chó la floja marca de la zaga trujillana y, con ex- celente remate desde fue- ra del área, puso el 3-0 que nadie más lo movió.

Vallejo intentó, buscó, peleó… pero se vio frustra- do en cada uno de sus in- tentos por descontar en el marcador. Esta vez el cua- dro ‘Poeta’ careció de ideas en la volante, no tuvo con- tundencia en ataque y fue muy flojo en defensa, y en contraparte Cienciano jugó tal vez su mejor partido de la temporada y fue muy efectivo.

U. CÉSAR VALLEJO (0):

Rabines; Torres, Garcés, Luján, Quiñónez; Quinte- ros, Ascues, Vélez, Bení- tez; Ramírez, Mena.

CAMBIOS: Madrid x Luján (46′), Fuentes x Quiñonez (46′), Noronha x Benítez (46′), Vanegas x Torres (74′), F. Rodrí- guez x Ramírez (74′)

TA: Garcés

CIENCIANO (3): Vargas; Riojas, Evangelista, Bel- trán; Garro, Solís, Ojeda, Sandoval, Hurtado; Gar- cés, Quintana.

CAMBIOS: Pacheco x Sandoval (22′), Córdova x Solís (54′), Carando x Hurtado (68′), Ramúa x Garcés (68′)

GOLES: Solís 44′, Cór- dova 66′, Ojeda 66′

TA: Beltrán, Solís, Quin- tana, Pacheco

ÁRBITRO: Diego Haro

ESCENARIO: Estadio Mansiche – Trujillo

¡Se acordó de ganar! Cienciano goleó 3-0 a Vallejo en Trujillo



