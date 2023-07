Candidatura de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para las elecciones generales, solo el 11% de la población le mostraría su respaldo

El 61% de los peruanos definitivamente no votaría por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, si postula- ra por cuarta vez a la Presidencia de la República. Ello, de acuerdo con la última encuesta realizada por Ipsos para el diario Perú 21.

De acuerdo con este estudio, realizado a nivel nacio- nal, además de quienes rechazan tajantemente su can- didatura, hay otro 11% que «probablemente no votaría por ella» si Fujimori decidiera postular nuevamente para ocupar el sillón presidencial.

Por el contrario, solo un 11% de ciudadanos esta- ría dispuesto a apoyar definitivamente su candidatura, mientras que otro 13% considera que «podría votar por ella».

“Es una cifra que ya se ha visto en otras oportunida- des. Keiko Fujimori mantiene un rechazo importante de más de dos tercios de la población. Si se ve el desagre- gado, en el interior del país el rechazo llega a un 66%, y a nivel de regiones este sube a un 81% en el sur”, indicó para el diario Perú 21 Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de la encuestadora Ipsos.

39% de peruanos no votaría por los mismos congresistas

Por otro lado, la labor del Congreso de la República, cuya desaprobación supera el 90%, mantiene su des- crédito. Es así que el 39% de la población no estaría dispuesto a votar por los mismos parlamentarios que fueron elegidos para el período actual.

Solo un 9% cree que podría votar por los mismos le- gisladores, mientras que el resto no recuerda por quién votó (15%), no hizo uso del voto preferencial (21%), no votó (11%) o simplemente no precisa (5%).

“Claramente, los que están en la cartelera no son del agrado de la opinión pública en general. La encuesta revela que la crisis de los partidos políticos sigue siendo muy fuerte y que ese desprestigio y falta de confianza en la clase política no se han revertido”, enfatizó Loli.

Además, en una estimación para las próximas elec- ciones, un 28% estaría dispuesto a votar por un parti- do nuevo, mientras que el 22% no votaría por ninguno. Esto quiere decir que la mitad de la población no votaría por los mismos partidos que se presentaron a los comi- cios pasados.

Source: RPP